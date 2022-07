Oroscopo Paolo Fox del 4 luglio: lunedì super in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La primavera è finalmente arrivata. Tira fuori i vestiti colorati dal tuo armadio e cerca nuove esperienze. Dedicati alla cura di te stesso e recupera lo spazio che pensavi fosse perso. È giunto il momento per te di essere più te stesso che mai e di amarti di più. Dipende da te.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non lavori troppo. Solo ciò che è necessario. Dedica del tempo agli hobby che hai parcheggiato. Esci con i tuoi amici. Vai in un buon ristorante. Comprati quel capo che ti sembra proibitivo, ma che puoi permetterti. Affronta le battute d’arresto con un sorriso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non è salutare criticare solo per criticare. Se sei troppo consapevole della vita degli altri, sarà per una ragione. Dovresti guardarti dentro e reinventarti. Lavora sui tuoi punti deboli e rafforza quelli forti. Sbarazzati delle persone negative. Non ti danno niente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Riposa di più. Il tuo corpo è saggio e ha bisogno di una pausa. Una buona idea è quella di andare in una spa e dare una festa ai tuoi sensi. Un’altra opzione è preparare un weekend fuori porta con il tuo partner o con qualcuno con cui hai un ottimo feeling. Vivi ogni minuto con intensità e lasciati andare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il passato e il futuro non esistono, sono stati mentali. Dedicati a goderti il ​​presente e trova un modo per sfruttare le tue qualità più nascoste. Sii generoso con chi ti circonda e trarrai grande soddisfazione dal semplice atto di donare. Sei in un buon momento

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Scendi in strada e guarda la vita che passa. Troverai cose sorprendenti e imparerai a goderti diverse sfaccettature. Non trattenerti ed esprimi ciò che senti. Per vincere devi scommettere. Se non lo fai, finirai per annoiarti e pentirti delle occasioni perse.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non aver paura del fallimento. Impari anche dagli errori, generalmente più che dai successi. Certo, non permettere a nessuno di giudicarti, perché solo tu sei responsabile delle tue azioni. In ogni caso, cerca di essere più comunicativo e spontaneo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non fare piani oltre le prossime 48 ore. Se lasci riposare la mente e ti concentri sulle sensazioni, scoprirai piaceri che avevi letargico. Al lavoro troverai un ambiente favorevole alle tue aspettative. In amore, tutto è ancora da scoprire…

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Preparati, poiché in questi giorni la tua capacità immaginativa e fantasiosa sarà accentuata in tutti i progetti che dovrai intraprendere. Approfittane e sfruttali. Amore: stasera avrai l’opportunità di esprimere la tua intimità spontaneamente e senza inibizioni. La passione sarà essenziale per il tuo legame d’amore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Preparati, poiché la tua insicurezza cospirerà contro tutti i tuoi obiettivi. Progettare gli obiettivi e cercare di raggiungerli in modo ordinato. Amore: sorgeranno conflitti con i tuoi cari, a causa della mancanza di attaccamento a casa. Evita di disperdere le tue energie affettive altrove.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Evita gli sforzi e prenditi il ​​tempo necessario per adempiere a tutti i tuoi obblighi, poiché un certo stato di indifferenza ti accompagnerà per tutta la giornata. Amore: se devi partecipare a una riunione di famiglia, prova a misurare le tue parole perché potrebbe ferire i sentimenti di qualcuno a cui tieni

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Trascorrerà una giornata dove riscoprirà il suo naturale entusiasmo. Preparati, poiché sarà una fase ottimale per prendere decisioni importanti. Amore: fintanto che usi un atteggiamento sereno e compassionevole, sarai in grado di superare qualsiasi conflitto d’amore. Cerca di compiacere la tua anima gemella il più possibile.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 4 luglio: lunedì super in amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.