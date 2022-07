oroscopo-di-branko-settimanale:-le-stelle-dal-4-al-10-luglio

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Momenti di maretta col partner, tensioni con chi vi circonda. Novità per i single e per chi sia in cerca di un impiego. Mercurio vi invita agli spostamenti, e Venere sostiene le scelte, garantendo un pizzico di fortuna. La passione è buona, meno bene per chi abbia da tempo problemi: potrebbe essere il momento giusto di voltare pagina.

Toro – Tanta energia e grinta caratterizzano il vostro segno. Ottime le amicizie e gli amori che nasceranno in questo periodo. Molto bene il rapporto di coppia, con la possibilità di progettare insieme per il futuro. Bene i lavoratori autonomi, molto bene le piccole società che potranno ottenere prestiti o agevolazioni economiche.

Gemelli – Venere nel segno vi regala enormi possibilità di essere vincenti. Dal lavoro all’amore il cielo brilla e vi conduce verso esperienze positive. Ci sono novità nel cuore per i single, con piacevoli incontri. Anche chi cerchi sesso o divertimento sotto le coperte, le garanzie di passare sereni momenti sono certe. Bene il lavoro autonomo.

Cancro – Mercurio nel segno invita agli spostamenti, a darvi da fare per ottenere quelle certificazioni, documentazioni atte a sbloccare faccende. Marte dal segno amico del toro vi rende charmant verso nuove prede della libido. Novità per i professionisti, e opportunità di essere al centro dell’attenzione sul lavoro per il vostro operato.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Marte in quadratura ingigantisce una questione palesatasi nella vostra vita. Forse la salute di un caro, o il vostro rapporto di coppia. Settimana di cambiamenti e di grandi opportunità per voi, reduci da anni non facili. I cambiamenti sono consigliati dalle stelle, e buone le opportunità per i giovani desiderosi di nuove esperienze all’estero.

Vergine – La quadratura di Venere dal segno dei gemelli può condurre alcuni di voi a cambi di rotta improvvisi. Da un amore di cui non eravate convinti, sino a un cambio lavoro. Il tutto supportato da uno splendido Marte dal toro, garanzia di forza d’animo e grinta. Bene la comunicazione con chi vi circonda, altrettanto positivo il rapporto in famiglia.

Bilancia – Mercurio dalla quadratura cancerina vi invita a rivedere con forza d’animo e grinta la vostra vita. Se una relazione non vi sta bene è giunto il momento di voltare pagina e cambiare. Se il lavoro non vi gratifica, sfruttate la forza benevola di Venere dal segno dei gemelli. Siate certi che un cambiamento importante è in arrivo.

Scorpione – Marte dall’opposizione del vostro Sole vi invita a rivedere alcune situazioni di coppia non chiare. Mercurio in cancro vi rende chiari nell’esposizione dei pensieri, e lucidi nel pensiero. Vi regala con Venere dall’ottavo campo solare le giuste intuizioni per essere vincenti se qualcuno mente, o vuole raggirarvi. Sarete pungenti e forti nelle vostre argomentazioni.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – L’opposizione di Venere al vostro Sole non vi aiuta a sentirvi bene con voi stessi e insieme a Marte nel sesto campo potrebbe condurvi a vivere una settimana con piccoli acciacchi di salute. Niente di irrisolvibile: copritevi bene ed evitate i colpi d’aria da condizionatore. Anche Mercurio nell’ottavo campo vi invita alla prudenza nello spendere il denaro.

Capricorno – Bello il transito di Marte dal toro, sarete forti e determinati nel portare avanti obiettivi e idee. Ottime opportunità di conoscere persone nuove: dalle amicizie all’amore tutto apparirà più appetibile e vivrete con una sana dose di allegria. Molti saranno pigri e tenderanno a rimandare gli impegni, ma il lavoro potrebbe gratificarvi inaspettatamente.

Acquario – Ultimo transito dell’anno non positivo, quello di Marte dal toro che segna un taglio netto con amicizie e con il passato. Rinnovamenti a tutto tondo per le coppie solide, con prese di posizioni importanti e che condurranno il legame ad un livello differente. Se invece la coppia non va, preparatevi: è il momento di prendere una decisione.

Pesci – Mercurio vi rende iper attivi e pronti agli spostamenti. Venere dalla quadratura gemellina potrebbe regalarvi sorprese non gradite sul lavoro o da parte del partner. Poco importa perché la forza regalatavi da Marte nel segno del toro sarà sufficiente per essere ancora una volta vincenti. Bene il rapporto di coppia stabile: piccoli viaggi e spostamenti.

