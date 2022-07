Oroscopo Branko del 4 luglio: lunedì positivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nonostante tu sia una persona decisa, ultimamente ti senti perso. Prova a pensare più a quello che vuoi tu rispetto a quello che vogliono gli altri!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il weekend ti ha portato fortuna. Cerca di non rovinare tutto con lo stress della settimana, l’estate è ancora lunga.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei in un punto importante della tua vita e devi prendere una scelta che potrebbe cambiarla drasticamente. Proprio per questo cerca di essere almeno sincero con te stesso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non trascurare chi hai attorno solo perché pensi che un giorno potrebbero farti del male. Così le allontanerai e ti ritroverai solo.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Lascia perdere le voci di corridoio e concentrati sul lavoro che ami. Hai tutte le carte in regola per svoltare!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Va tutto bene, finché non ti fai prendere dall’ansia. Basta pensieri negativi, non c’è bisogno (e lo sai).

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Un nuovo Lunedì con la carica giusta. Cerca di non sprecare tutte le energie oggi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Dovresti iniziare a dare più valore alle persone che ti stanno accanto. Ultimamente sei assente e non dai nessuna spiegazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Lunedì molto particolare. Attorno a te c’è un clima di forte e stress. Sei abituato a vivere l’estate in maniera diversa ma non dimenticare che è appena iniziata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cerca di concentrarti nelle cose belle che hai. Non pensare sempre che tutto possa rovinarsi da un momento all’altro. Inizia a goderti (come si deve) la vita.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei molto stressato e se ne stanno accorgendo tutti. Ritagliati del tempo per te stesso questa settimana.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai iniziato una nuova avventura e sei davvero felice. Non bloccarti al minimo ostacolo, potrebbe essere la tua strada.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Branko del 4 luglio: lunedì positivo, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.