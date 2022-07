“mi-sembra-impossibile”:-mara-venier-affranta,-una-scoperta-che-riapre-la-ferita

La conduttrice di Domenica In si è lasciata andare a una confessione dolorosa. Mara Venier è incredula, non riesce ad accettarlo

Nonostante ogni anno ripeta che quello in corso è l’ultimo, Mara Venier torna puntualmente ogni settembre a Domenica In. Il programma, infatti, con lei è sempre un successo. La conduttrice veneziana riesce ad entrare nell’intimità dei propri ospiti senza appesantire il clima, ma restando in un’aria leggera e di intrattenimento. Con lei, infatti, si sentono tutti a proprio agio e riescono a parlare di sé con profondità.

Nelle ultime ore, però, Mara Venier ha ammesso un retroscena della propria vita che le causa ancora molto dolore. La vicenda è talmente profonda che la conduttrice fa fatica ad accettarla e a crederci, la ferita è aperta: ecco cosa è successo.

Mara Venier non ci vuole credere: “Ci manchi”

Con Mara Venier, Domenica In è riuscito a tornare ai fasti di una volta. Il suo stile leggero e spontaneo rende infatti la domenica pomeriggio di Rai1 un appuntamento piacevole e poco costruito. Le sue interviste si svolgono con immediatezza e rilassatezza e l’impatto che ha lo spettatore è di una chiacchierata tra amici, più che di un’intervista organizzata e preparata.

Sebbene spesso dica che sia giunto il momento di andare in pensione, l’amore per il proprio lavoro e i risultati che ottiene rendono impossibile il ritiro, per Mara Venier. La conduttrice, poi, ha sul lavoro tantissimi amici portati con sé nel corso degli anni, difficili da lasciare. Nelle ultime ore, sul proprio profilo Instagram, la conduttrice veneziana ha voluto ricordare uno di quegli amici, un braccio destro nonché un modello a cui aspirare.

Tra pochi giorni, infatti, ricorrerà il primo anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. Per l’evento, il Comune di Milano ha allestito un omaggio floreale a lei dedicato. Quando Mara Venier l’ha incontrato, passeggiando per le strade del capoluogo lombardo, l’ha immortalato e ha dedicato alla showgirl parole di ammirazione. “Guardate che meraviglia, son tutti fiori in Via della Spiga per un omaggio a Raffaella Carrà” ha detto.

Le due donne erano infatti legate da una grande amicizia, sia personale che lavorativa. L’annuncio della scomparsa della Carrà è stato per Venier un colpo durissimo da digerire: la conduttrice non ha mai nascosto questa difficoltà e l’estrema mancanza che prova. Proprio durante l’intervista a Domenica In con Renato Zero, Mara Venier ha ammesso: “Ovunque tu sia, ci manchi. Mi sembra impossibile che sia morta. Mi sembra davvero impossibile“.

The post “Mi sembra impossibile”: Mara Venier affranta, una scoperta che riapre la ferita appeared first on Ck12 Giornale.