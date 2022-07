GF VIP, novità pazzesca | Signorini vuole esagerare: nuova prova durissima per concorrenti

Uno spoiler incredibile sulla prossima edizione del GF VIP sta mandando in fibrillazione tutti i fan. Potrebbe accadere tra poco

Nonostante non sia passato molto tempo dalla finale che ha incoronato Jessica Selassié, Alfonso Signorini è già pronto a una nuova edizione del GF VIP. Tra pochi mesi, infatti, inizierà per alcuni personaggi famosi l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, dove nascono grandi amori, grandi amicizie ma anche grandi litigate.

Nelle ultime ore, però, uno spoiler incredibile sulla prossima stagione sta già facendo il giro tra i fan. Se tutto si confermasse sarebbe un assoluto record: i fan sono increduli dall’entusiasmo, i detrattori invece si dicono letteralmente esausti. Alfonso Signorini è pronto: sta davvero per succedere.

GF VIP, Signorini spoilera tutto

Il GF VIP 2021/2022 è sicuramente destinato a restare nella storia di questo reality. L’edizione si è infatti caratterizzata per un mix di personalità bollenti che hanno animato l’intera stagione. Anche solo il trio formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è sicuramente stato un protagonista indiscusso: solo le dinamiche tra di loro riempivano mezza puntata di diretta.

Quando una stagione diventa così iconica e diventa un successo del genere, è difficile poi riuscire a reggere il confronto con quella successiva. Proprio per questo motivo, Alfonso Signorini è al lavoro con la propria squadra già da diverse settimane, per provare a capire chi invitare come concorrenti. Ad ora, di confermate, ci sono solo le due opinioniste. Uno è un inaspettato ritorno, quello di Sonia Bruganelli: nonostante avesse detto stop, ritornerà su quella sedia. L’altro, invece, è un nome totalmente inedito, che l’anno prossimo sarà protagonista della strategia di Mediaset: Orietta Berti.

Nelle ultime ore, però, Alfonso Signorini ha voluto rivelare un altro spoiler incredibile, che assicurerebbe alla prossima stagione del GF VIP un record assoluto. Secondo quanto anticipato dal conduttore, il reality show di Canale5 potrebbe iniziare già il 12 settembre. Si tratta di una settimana di anticipo rispetto al già annunciato 19 settembre: questo anticipo lo renderebbe il GF VIP più lungo di sempre. Come annunciato dall’Amministratore Delegato di Mediaset, “…i reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere“.

Insomma, tutto sembra pronto anche se, ad oggi, dei papabili concorrenti si sa davvero poco. Se Alfonso Signorini ci sta dedicando l’impegno che ha messo negli opinionisti e nell’anticipo della data, però, si può star sicuri di una cosa: sarà nuovamente un cast esplosivo.

