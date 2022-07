“Ecco cosa diceva alle mie spalle”: Mercedesz Henger si vendica, svela cosa è successo davvero

La modella Mercedesz Henger, tornata da poco in Italia dopo l’avventura vissuta in Honduras, si prende la sua rivincita svelando dettagli poco lusinghieri sul comportamento di un’altra concorrente dell’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger si prende la sua rivincita spiattellando ai quattro venti chi tra i naufragi l’ha delusa di più e quali sono i motivi reali che la portano ancora oggi a nutrire un senso di profonda delusione nei confronti di quella persona.

La giovane modella e influencer italo-ungherese ha racconto tutto nell’intervista rilasciata a FanPage. Infatti, come sempre accade al termine dell’Isola dei Famosi, i concorrenti ripercorrono la loro esperienza, elencandone gli aspetti negativi e positivi.

Usanza alla quale non si è sottratta nemmeno la Henger, che ha sparato a zero contro un’altra naufraga, sulla quale ha fatto rivelazioni poco lusinghiere. Rivelazioni che spiegherebbero l’animosità tutt’ora nutrita da Mercedsz nei confronti di questa persona.

Mercedesz Henger, la rivelazione: “Sparlava quando ero in infermeria”

La bella Mercedesz Henger è sbarcata in Honduras quando il reality era già cominciato, ma è subito riuscita a far parlare di sé, creando dinamiche avvincenti per i telespettatori, forte anche della sua precedente esperienza in una passata edizione dell’Isola dei Famosi.

In particolare ha fatto molto discutere il rapporto nato tra lei ed Edoardo Tavassi, che a un certo punto sembrava potesse sfociare in una relazione che andasse ben oltre la semplice amicizia. Altrettanto avvincente è stato lo scontro tra Mercedesz e Maria Laura De Vitis, altra naufraga giunta sull’Isola in corso d’opera.

Come spiegato a FanPage è proprio Maria Laura la persona che ha maggiormente deluso la Henger. “Ci sono rimasta male quando ho sentito cosa ha detto alle mie spalle mentre ero in infermeria”, ha raccontato la modella italo-ungherese. Inevitabile quindi la domanda su cosa fosse veramente accaduto.

“Ha detto che stavo fingendo e che facevo determinate cose perché ero in nomination”, ha rivelato Mercedesz nell’intervista. E ancora: “Tornata sulla Playa ho cercato il confronto, le ho dato l’opportunità di dirmi queste cose in faccia. Ma lei non l’ha fatto e io ho dovuto scoprire tutto in puntata quando Ilary mi ha fatto sentire i suoi confessionali”.

Detto questo, la Henger ha pure confessato di non aver chiuso del tutto alla possibilità di ricucire i rapporti con Maria Laura. “Ora abbiamo fatto un passo verso il chiarimento, una specie di tregua durante il viaggio di ritorno”, ha confessato Mercedesz, che ha qundi concluso con un auspicio: “Spero di poterla vedere fuori dal gioco per capire realmente come è”.

The post “Ecco cosa diceva alle mie spalle”: Mercedesz Henger si vendica, svela cosa è successo davvero appeared first on Ck12 Giornale.