Ballando con le stelle, “Un museo delle cere”: novità contestatissima, piovono accuse devastanti

Problemi in vista per Milly Carlucci. Accuse pesanti per Ballando con le Stelle, la frecciata è infuocata: si teme il peggio

Milly Carlucci, instancabile volto di Rai1, è già al lavoro per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. La Carlucci è una delle conduttrice più amate della rete: il suo modo di fare, elegante e mai banale, rende ogni trasmissione unica e d’intrattenimento. Il suo carattere le permette di gestire ogni situazione con estremo controllo, anche quelle più allarmanti.

Nelle ultime ore, una novità prevista per la prossima edizione sta suscitando enormi polemiche. Le parole sono pesanti, così come le accuse: la decisione non sta piacendo a nessuno.

Ballando con le Stelle, qualcosa non va

Non ci sono ancora molte conferme in merito alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. In compenso, però, girano moltissime voci. Si dice, infatti, che Milly Carlucci abbia puntato gli occhi sugli sportivi e che voglia in trasmissione o Gregorio Paltrinieri o Matteo Berrettini, due stelle dello sport italiano. Una presenza che sembra confermata, invece, è quella di Iva Zanicchi: l’iconica cantante sembra decisa a mettersi in gioco. Si tira indietro, invece, Katia Ricciarelli, sostenendo in un’intervista di non avere più l’età per certe cose.

Creare un cast interessante è fondamentale per la buona riuscita del programma. I concorrenti, infatti, devono saper tenere incollati i telespettatori allo schermo non solo per il loro ballo, ma anche per il loro modo di essere. Fondamentale è poi la scelta dei giudici, sui quali ancora non si sa nulla. Nelle ultime ore sono arrivati ulteriori spunti su chi potrebbe essere concorrente della prossima edizione: alcuni nomi, però, han creato il panico.

Oltre alla confermata Iva Zanicchi, sembra che ci saranno Nancy Brilli e Marta Flavi. La prima è un’attrice italiana molto amata, la seconda invece è una conduttrice televisiva. Un altro nome che sta circolando molto è quello di Gabriel Garko, attore e volto molto chiacchierato. Questi nomi, però, non son piaciuti al pubblico:

Hanno svaligiato un museo delle cere? — AlexS83 – 🇮🇹🇷🇺 Воин против Нового порядка (@AlexS8338) July 1, 2022

Se tutto fosse confermato, l’accusa sarebbe quella di aver puntato su un cast troppo vecchio di età e, in un certo senso, un po’ passato. Chissà se questi nomi saranno poi effettivi concorrenti a Ballando con le Stelle o se, invece, Milly Carlucci ci stupirà con i suoi soliti colpi di scena.

