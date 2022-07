Antonella Clerici, che sgarro! | Situazione d’emergenza: gliela ‘rubano’ dalle mani

Sono giorni difficili per gli ambienti Rai. Antonella Clerici ha subito uno sgarro senza precedenti, la situazione è veramente allarmante

Regina del mezzogiorno di Rai1, Antonella Clerici è un solido pilastro dell’intrattenimento e dell’informazione. Per tantissimi anni ha condotto “La prova del cuoco” su Rai1, tenendo compagnia agli italiani proprio durante l’ora del pranzo. Dopo la chiusura dello storico programma è poi passata a “È sempre mezzogiorno“, una trasmissione sempre dedicata al cibo e alla cultura culinaria.

Nelle ultime ore, però, per lei le cose si stanno facendo un po’ complesse. Ciò che è successo durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset sta mettendo a dura prova gli ambienti Rai ma, soprattutto, Antonella Clerici. Gliel’hanno rubata dalle mani: ora come si farà?

Antonella Clerici, problemi per “The Voice Senior”

Uno dei programmi portati in Italia da Raffaella Carrà, di cui tra poco si ricorderà un anno dalla scomparsa, è “The Voice”. Il format, diffuso in tutto il mondo, prevede che tre giudici stiano di spalle al palco e, sulla base della sola ed unica voce, decidano se prendere il concorrente nella propria squadra o no. Una volta formate le squadre, si configura in un vero e proprio talent show con le esibizioni, le eliminazioni e il vincitore.

Dopo diversi anni in cui ha dominato la formula “normale”, Antonella Clerici ha poi portato una novità: fare la versione Senior di questo format di successo. I protagonisti diventano quindi anziani ed anziane che hanno sempre avuto la passione per il canto, senza riuscire mai a farne un lavoro. Molti di loro sono voci che hanno sfiorato palchi e occasioni importanti, come Sanremo: la vita, però, è fatta anche di casualità e coincidenze e non sempre fila per il verso giusto.

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai, lo show di Antonella Clerici è stato riconfermato: andrà in onda nei primi mesi del 2023, di venerdì. Se la notizia è positiva, c’è però un grande problema da risolvere: Orietta Berti. Fino all’anno televisivo appena concluso, infatti, lei era uno dei coach del talent show. Per il 2022/2023, però, Orietta Berti ha firmato un contratto con Mediaset, dove sarà opinionista del GF VIP 7 e dove terrà un one woman show tutto suo.

La sua sedia è quindi rimasta vuota e, adesso, si deve urgentemente trovare un sostituto. Brutto colpo per Antonella Clerici, che deve rinunciare a uno dei volti più amati: con chi riuscirà a rimpiazzarla?

