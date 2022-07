“vorrei-farlo-con-lui!”:-proposta-clamorosa-per-nicolas-vaporidis,-prima-conferma-di-un-legame-‘speciale’

Nicolas Vaporidis riceve una proposta senza precedenti: dopo il trionfo all’Isola, nuovo reality in corsa per lui.

L’attore di origine greca Nicolas Vaporidis ha recentemente trionfato nell’ultima puntata del format “L’Isola dei Famosi“. La sua vittoria era considerata prevedibile ormai da mesi: il naufrago romano ha sconfitto l’iniziale diffidenza di compagni e spettatori, regalando al pubblico del format echi di spontanea umanità.

Non avvezzo al mondo dei reality, Nicolas ha sconfitto a mani basse la spietata concorrenza dei compagni, e l’alleanza creatasi tra lui, Carmen Di Pietro, Guendalina ed Edoardo Tavassi rimarrà nella storia del survival game per eccellenza. Nelle ultime ore proprio Edoardo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo conto, e si dichiara pronto ad una nuova avventura con lui: vediamo quale.

Nicolas Vaporidis nuovamente arruolato in un reality: nuovo progetto per lui?

Il verace Edoardo Tavassi è stato il primo ad esultare per la vittoria di Nicolas Vaporidis alla finale de “L’Isola dei Famosi”. Tra i due è sorta un‘amicizia che sembra inossidabile: i trascorsi a Cayo Cochinos li hanno infatti legati al di là di ogni differenza di retaggio e di esperienze lavorative. Nelle ultime ore Edoardo ha rilasciato interessanti dichiarazioni circa il suo futuro, che vorrebbe condividere gomito a gomito con l’amico in un altro famoso reality targato Sky.

L’ex isolano, secondo “Biccy”, ha infatti affermato: “Farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì, mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami!’…”.

Edoardo: “Pechino con Nicolas? Con Nicolas farei qualsiasi cosa. Figo Pechino con Nicolas… sai le risate. Si mi divertirebbe. Lo farei si” MA SAREBBE STUPENDO 🤩 #isola Pensateci 🙏🏼 @PechinoExpress @CdGherardesca pic.twitter.com/z8DKsfgWxp — Francesca 💋 (@sonoingenua_) June 29, 2022

Ha poi parlato ai follower del prossimo incontro con l’amico: “Se vado a prendere Nicolas in aeroporto? Devo lavorare ragazzi e lui ha contattato i parenti per andarlo a prendere. Bisogna rispettare gli spazi degli altri. Ognuno di noi ha delle persone che vuole vedere prima. Lui non vede la famiglia da mesi. L’Isola è una cosa, e lui è giusto che ora abbracci la sorella e la madre. Mi ha detto che voleva passare più tempo con loro una volta finito il reality. Adesso vede loro e poi sabato ci vedremo noi. E insieme s’annamo a ubriacà!’…“.

