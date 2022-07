Test logica | Un dottore è un imbroglione, trova il dettaglio che lo inchioda

Sei in grado di risolvere tutti i test di logica che trovi? Mettiti alla prova, stavolta potresti non farcela e fare brutta figura.

Credi di essere un asso negli indovinelli? Ecco un nuovo test di logica per tutti gli appassionati. Con questo enigma potrai metterti alla prova e dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo.

Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o escamotage mentali. Si tratta di componenti del ragionamento per le quali noi abbiamo una dote innata più o meno sviluppata. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i test di logica sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare veri rompicapo.

C’è chi ama giocare a fare il detective e guarda solo i film gialli per trovare l’assassino. Oppure chi ama i giochi di società di ruolo, in cui occorre ragionare a fondo per vincere. Nei test di logica serve un intuito formidabile e la capacitò di ragionare in pochi secondi. Sei pronto? Possiamo iniziare.

Osserva attentamente la figura in alto che ritrae due dottori in studio, uno dei due è un imbroglione, sapresti dire in 5 secondi chi è e per quale motivo sta mentendo? Inizia subito.

La soluzione del test logica del dottore imbroglione

In quello studio medico qualcosa non va, anzi qualcuno. Uno dei due dottori sta mentendo ed è un imbroglione. Ce l’hai fatta in 5 secondi a capire chi è? Complimenti, vediamo se hai trovato la soluzione giusta.

Probabilmente in 5 secondi hai ragionato e osservato i dettagli dei due dottori. Il primo a destra ha in mano una radiografia mentre il secondo tiene la cartella clinica del paziente. Osservando più attentamente però avrai visto che nel badge di riconoscimento del medico di sinistra, la foto non assomiglia assolutamente al dottore!

È certamente lui l’imbroglione e dovevi scovare questo dettaglio in 5 secondi. Se non hai barato sul tempo, potresti fare davvero il detective. Se invece ti sei perso in altri dettagli e intanto il tempo era finito, non preoccuparti potrai riprovare con altri quiz e indovinelli.

