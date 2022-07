RDS Summer Festival: Ostia illumina la voglia d’estate con eventi, sponsor d’eccezione e perfomance live

RDS 100% Grandi Successi parte da Ostia con la sua carovana per l’RDS Summer Festival, il nuovo format itinerante che animerà sei città italiane per tutto il mese di luglio, ed un ultimo appuntamento a settembre.

Dal pomeriggio di venerdì 1 luglio fino alla sera di domenica 3 luglio, Ostia illuminerà la voglia d’estate con eventi, sponsor d’eccezione e perfomance live da vivere attraverso il linguaggio universale della musica.

Nel corso dei 18 appuntamenti, l’RDS Summer Festival, diffonderà la sua energia con musica da ballare, canzoni da cantare e ricordi da condividere.

“Con RDS Summer Festival celebriamo l’estate, la ritrovata vicinanza e, ovviamente, la musica” ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi. “Il nostro Festival sarà un contenitore di esperienze e tendenze dedicato alle persone, al divertimento e alla voglia di vivere insieme un evento magico. Le voci note dei nostri conduttori e degli artisti che calcheranno il palco scandiranno il ritmo del weekend, ma sarà l’energia delle persone a rendere il festival il nuovo place-to-be”.

A partire dal tramonto di venerdì, inizierà la festa sotto un mare di stelle: una programmazione mozzafiato con i live dei più grandi nomi del panorama musicale italiano ed esibizioni di Dj internazionali presso il Porto Turistico di Roma. Ostia ospiterà: Elodie, Robin Shulz e il Dj Albert Marzinotto la sera del venerdì, Coez il sabato sera con la partecipazione del Dj Mimmo Laddaga e Franco126 la domenica con in chiusura la serata Smash Live.

A partire dal sabato mattina, RDS sposterà la sua onda di inconfondibile vivacità al beach village diurno presso il Mami beach – Lungomare Duilio 30, Ostia Lido – con attività e momenti di spensieratezza da vivere insieme.

I biglietti per accedere alla programmazione serale saranno disponibili su Ticketone e sul sito di RDS Summer Festival. L’accesso al RDS beach village diurno sarà invece gratuito.

IL CALENDARIO DI RDS SUMMER FESTIVAL

Dopo la tappa di Ostia l’RDS Summer Festival toccherà le spiagge di San Benedetto del Tronto (15-16- 17), Termoli (22-23-24) e Gabicce (29-30-31). Infine, dal 9 all’11 settembre RDS porterà la sua festa a Marina di Pietrasanta, per chiudere in bellezza con un’ultima grande festa e salutare insieme l’estate.

RDS 100% Grandi Successi

Fondata nel 1978, RDS 100% Grandi Successi è oggi la principale radio italiana di flusso con 5 milioni di ascoltatori medi giornalieri. Una realtà che nel tempo si è trasformata in una vera e propria “Entertainment Company” e che oltre al cuore tecnologico, annovera tra i suoi tratti distintivi anche una mente aperta e un cuore attento ai temi della sostenibilità, sia essa ambientale, sociale o finanziaria. RDS evolve costantemente insieme al suo pubblico grazie ad innovazioni in termini di proposta e produzione di format e contenuti crossmediali e multipiattaforma – Radio, TV, Web, App – con l’obiettivo di regalare momenti di svago e rendere protagonisti i propri ascoltatori-utenti con i quali registra oltre 150.000 interazioni al mese.

Lux Eventi

Lux Eventi è una Holding che opera nel settore del marketing e dell’experience entertainment a livello internazionale. Una realtà eclettica, capace di concepire e produrre eventi unici con una forte invettiva, in cui lo spettatore è al centro dell’esperienza. Una realtà che crede nelle interazioni per sviluppare contenuti inediti, capaci di coniugare arte ed intrattenimento. Lux crea e sviluppa format per un pubblico ampio ed eterogeneo assecondando il bisogno di destare la curiosità ed il coinvolgimento.