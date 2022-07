“ci-vorrebbe-un-miracolo…”:-cattiverie-contro-la-star-di-uomini-e-donne,-attacco-spietato-della-rivale

Frecciatina al vetriolo per la storica Dama di Uomini e Donne: la rivale infierisce sul suo aspetto fisico.

Maria De Filippi è uno dei pilastri di Mediaset, e ha varato molti format di incredibile successo. Negli anni ha infatti riportato i talent all’età dell’oro con il suo “Amici”, appassionando inoltre milioni di italiani durante il weekend con “C’è posta per te”, programma che strizza l’occhio al precedente “Stranamore” del compianto Alberto Castagna.

Il suo appuntamento immancabile risiede però nella fascia pomeridiana di Canale 5: Maria De Filippi è pronta a tornare a settembre, dopo la pausa estiva, con l’ormai iconico “Uomini e Donne“. Molti tronisti e pretendenti si sono avvicendati negli anni nello studio di Cologno Monzese, e alcuni di essi sono diventati veri e propri fenomeni di costume. Una Dama in particolare sta movimentando la rete nelle ultime ore: si tratta di Gemma Galgani, storica presenza nel programma.

Gemma Galgani di Uomini e Donne si concede un ritocchino: Tina Cipollari la bacchetta senza pietà

Secondo quanto riportato dalla testata “Nuovo”, l’attempata Dama per eccellenza Gemma Galgani ha intenzione di apportare migliorie al suo aspetto grazie alle mani di un abile chirurgo. La loquace Dama avrebbe infatti intenzione di migliorare il suo profilo grazie ad un intervento di rinoplastica, regalandosi così un nasino tutto nuovo.

Gemma non è digiuna dall’esperienza: nel 2016 ha perfezionato il suo sorriso sotto le telecamere di “Selfie – Le cose cambiano”, condotto dalla mattatrice Simona Ventura. Successivamente avrebbe anche abbracciato con entusiasmo la tecnica del lifting, provvedendo a distendere il volto da rughe di espressione, e sollevando il decolleté per renderlo più appetibile.

Nonostante l’aspetto giovanile e l’innato romanticismo, Gemma non sembra granché fortunata in amore, e forse l’intervento di rinoplastica rappresenta per lei un tentativo estremo di catturare finalmente un compagno di vita. La famosa Dama avrebbe dovuto però prevedere la reazione della rivale Tina Cipollari: le due primedonne si sono azzuffate frequentemente nello studio di Maria De Filippi con i pretesti più futili. Dopo aver appreso la notizia dell’ipotetico intervento, Tina ha replicato sui social: “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella!“.

Siamo certi che la replica di Gemma arriverà: che avvenga tramite social o confronto diretto non possiamo ancora saperlo. Seguiremo con attenzione l’ennesima rissa tra le due contendenti.

