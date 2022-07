Sorpresa Pio e Amedeo, è arrivata la notizia tanto attesa: “Tutto vero”

Arriva una notizia davvero confortante per il duo comico composto da Pio e Amedeo: fioccano soddisfazioni per la coppia.

I due comici pugliesi Pio D’Antini e Amedeo Grieco hanno apportato lo scorso anno una ventata di dissacrante ilarità nel panorama di Canale 5. Conosciuti come il duo comico “Pio e Amedeo“, i due improvvisati anchorman si sono rivelati la novità più fresca del 2021 con il format da loro ideato “Felicissima sera“.

Il programma ha riscosso notevole seguito, e a ragione: al suo interno gli spettatori hanno trovato spazio per sketch comici, intervalli musicali e interviste spassose, ma con sfumature di spessore. Ci si interrogava da tempo circa la loro sorte nel panorama di Mediaset: l’emittente infatti è pieno fermento per la presentazione dei nuovi palinsesti della stagione in arrivo. Vediamo quali sono le novità.

Pio e Amedeo: di nuovo sul palco con “Felicissima sera”?

Da poche ore sono stati presentate le novità del palinsesto di Mediaset per la stagione 2022/2023, a cura di Pier Silvio Berlusconi, volto granitico del Biscione nazionale. Secondo molti utenti, in Mediaset è in atto un processo di revisione totale dei programmi di punta, passando anche per la rivalutazione di molti contratti dei volti noti al pubblico.

Federica Panicucci, punto di riferimento amatissimo del daytime di Canale 5, ha infatti latitato dall’attesa presentazione delle novità in arrivo. Sembra però che la conduttrice sia immersa in vacanze a 5 stelle in un resort in compagnia della famiglia, godendosi le meritate ferie estive. Lo stesso vale per la mattatrice Barbara D’Urso e per Michelle Hunziker, attualmente in Sardegna, nella località di Poltu Quatu in compagnia del fidanzato Giovanni Angiolini.

Non è mancato invece sul palco lo zio d’Italia Gerry Scotti, affidabile e amatissima figura di Canale 5. Assieme a lui sono comparsi anche Pio e Amedeo, che si sono prestati ad uno sketch comico ad uso e consumo dei presenti in sala. Le indiscrezioni sembrano parlar chiaro: i vertici di Mediaset puntano ad un rinnovo, e forse ad un prolungamento del programma “Felicissima sera“. Notizia bollente per i due conduttori e autori pugliesi, fautori in primis del loro successo:

Non resta che attendere l’ufficializzazione dei nuovi palinsesti Mediaset, e scoprire tutte le novità per la stagione in arrivo!

