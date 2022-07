Intesa Sanpaolo per il Paese

L’unico vero motore per una forte accelerazione delle filiere è rappresentato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che diventa un punto discriminante nel muovere il nostro Paese da una condizione di crescita modesta ad una condizione di crescita accelerata e può consentire da un lato di recuperare occupazione e dall’altro di ridurre le disuguaglianze sociali. Carlo Messina – Consigliere Delegato e Chief Executive Officer

Siamo al fianco del Paese per cogliere l’opportunità del PNRR e affrontare insieme le sfide del presente e del futuro. Il nostro Gruppo vuole aiutare i clienti ad accedere ai fondi stanziati, favorire iltra le Istituzioni e implementare iin modo concreto per avviare un percorso di ripresa e superare l’impatto del Covid-19. Un piano ambizioso ma realizzabile, per cui mettiamo a disposizione le nostre risorse a sostegno diper favorire lo sviluppo dell’interaper un futuro più

L’articolo PNRR: Scopri le missioni e i bandi per affrontare le sfide del presente e del futuro è tratto da Forbes Italia.