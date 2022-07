Oroscopo Barbanera di sabato 2 luglio: tutte le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna in Leone vi spinge a giocare a carte scoperte, anche laddove magari eravate bloccati da qualche timore nascosto e inconfessato.

Toro (21/4 – 20/5) – Scontrosità fra le quattro mura domestiche, per colpa della disarmonia lunare? Meglio cambiare aria per un po’ e uscire a fare quattro passi.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Venere in questo periodo vi fa brillare di luce propria. Non sprecate le opportunità che vi capiteranno. Potreste fare nuove e interessanti conoscenze.

Cancro (22/6 – 22/7) – A volte per guadagnare qualcosa dovete essere disposti a rinunciare a qualcos’altro. È difficile lasciar andare, anche se solo momentaneamente.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Luglio debutta alla grande per quelli del vostro segno, grazie alla sintonia della Luna, appena giunta a farvi visita, con Giove e con Venere.

Vergine (24/8 – 22/9) – I vantaggi di alcune scelte non sono particolarmente evidenti, almeno per ora. Dovrete forse aspettare un po’ per avere delle rassicurazioni.

Bilancia (23/9 – 22/10) – L’influenza della Luna in Leone vi induce a non esitare mai. Se siete liberi professionisti, potete ben sperare di concludere ottimi contratti.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Siete preoccupati per la vostra reputazione, ma prima di dare in escandescenze per una diceria che vi riguarda, contate sempre fino a dieci.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Le ferie finalmente non sono un miraggio e potete tranquillamente fare i bagagli, con l’appoggio prezioso della Luna in un segno di Fuoco.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La ricerca di un documento importante vi farà perdere un po’ di tempo. La prossima volta baderete bene a conservare con ordine le vostre carte.

Acquario (21/1 – 19/2) – Nella coppia vivrete momenti di alti e bassi, per via dell’opposizione lunare. Meglio non legarsela al dito, per nessuna questione di poco conto.

Pesci (20/2 – 20/3) – Anche se per oggi resterete un po’ indietro, non preoccupatevi. Riuscirete a recuperare con la concentrazione. Evitate ogni traccia di invidia.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di sabato 2 luglio: tutte le stelle di questa giornata proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.