Milly Carlucci | “Ora non voglio pensarci”: il ballerino non ne parla, fine di un amore?

Uno storico ballerino di Milly Carlucci evita ogni domanda sulla questione. I dubbi iniziano ad emergere: potrebbe essere finita per sempre

La conduttrice di Ballando con le Stelle è ormai un volto fisso dell’intrattenimento targato Rai1. Il suo show, che mette sulla pista da ballo personaggi dello sport, della musica e dello spettacolo, è uno dei più longevi della rete, ma non solo. Ballando con le Stelle, infatti, è anche un campione di adattabilità ai tempi che passano, con le loro mode e le loro esigenze.

Nel corso degli anni sono tantissimi i cambiamenti introdotti da Milly Carlucci alla sua squadra di lavoro. Nelle ultime ore, però, per uno di loro le cose non si mettono molto bene. Le sue parole fanno pensare al peggio, l’evento potrebbe causare la fine di un’era. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Milly Carlucci, Samuel Peron è in bilico

Uno dei pilastri di Ballando con le Stelle è Samuel Peron. Il ballerino ha fatto ben dodici stagioni al fianco di Milly Carlucci, accompagnando le più svariate ballerine. Come da lui più volte ammesso, quella che gli ha creato più difficoltà è stata in assoluto Valentina Vezzali. Il suo sport, la scherma, le ha infatti inculcato schemi di movimento totalmente opposti a quelli del ballo. La più divertente, invece, è stata Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro.

Insomma, in dodici anni Samuel Peron ha incontrato le più svariate personalità, dalla Giorgi sino ad Anna Oxa, a suo dire colei che gli ha consentito di esprimersi al meglio. Nel corso di un’intervista per DiPiùTV, però, Samuel Peron ha parlato di un altro evento molto importante: gli nascerà un figlio. Lui e la moglie Tania Bambaci l’hanno cercato a lungo, senza risultati. Gli impegni di lavoro con Milly Carlucci e la recente scomparsa della mamma di Samuel, poi, hanno reso il periodo molto complesso.

“Ora che sta arrivando siamo felicissimi” ha rivelato, senza nascondere che, dopo la scomparsa di sua mamma, questo è il primo evento che gli fa tornare il sorriso. La nascita è prevista per fine ottobre, proprio quando il ballerino è impegnato con Ballando con le Stelle. Quando nell’intervista glielo si fa notare, però, Samuel cambia argomento: “Il periodo coincide con il ritorno di Ballando, ma manca ancora tanto tempo, per adesso non voglio pensarci“.

Queste parole possono indicare semplicemente la voglia di concentrarsi su altro, ma anche una drastica previsione: Samuel Peron potrebbe non ritornare. Dopo dodici anni, infatti, si potrebbe palesare anche per lui (come per Sara di Vaira) la voglia di cambiare aria. Che sarà, quindi, del suo futuro? Non ci resta che attendere ottobre.

