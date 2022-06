“Mi denuncerà per stalking!”: Edoardo Tavassi lo ammette, questa volta si fa sul serio [VIDEO]

L’ammissione di Edoardo Tavassi conferma la serietà della sua cotta: il verace romano non ha intenzione di mollare.

Edoardo Tavassi si è configurato come uno dei personaggi più amati de “L’Isola dei Famosi”. Entrato in coppia con la ben più famosa sorella Guendalina, ha lasciato un’impronta indelebile nel format, rivelandosi un alleato insostituibile per molti compagni di avventura in Honduras.

Il verace romano ha seguito a ruota la sorella nel carnet dei ritiri eccellenti, abbandonando il gioco a pochi giorni dalla finale a causa di un infortunio al ginocchio. Edoardo ha presenziato alla finale dallo studio di Cologno Monzese, esprimendo a chiare lettere le sue preferenze circa il potenziale vincitore. Ora che la vittoria di Nicolas Vaporidis è assodata, l’ex naufrago si è lasciato andare ad una confessione senza precedenti…

Edoardo Tavassi non ha dubbi: la sua amicizia con Nicolas oltrepassa il gioco televisivo

Nei contesti televisivi succede raramente che le amicizie sotto le telecamere perdurino anche oltre la data di scadenza dei format. In alcune occasioni, però, i rapporti si cementano, e gettano le basi per rapporti longevi e basati sulle reciprocità.

“L’Isola dei Famosi”, al di là di tutti i teatrini a favor di telecamere, ha la capacità di mettere in difficoltà il cast del programma, tra privazioni di cibo e avverse condizioni climatiche. In questo contesto, Edoardo Tavassi ha scoperto e rivalutato il suo legame con il vincitore Nicolas Vaporidis, a cui durante la finale ha tributato con le sorella Guendalina di un dono assai significativo. I due esplosivi romani, infatti, hanno regalato all’attore di origine greca una t-shirt con stampata una loro foto d’infanzia in cui era photoshoppato anche Nicolas in età scolare, segno di inclusione nella loro famiglia.

A pochi giorni dalla vittoria dell’attore, Edoardo Tavassi ha ammesso in un video su Instagram: “Con Nicolas ci vedremo tanto. Nicolas mi denuncerà per stalking, probabilmente. Nicolas l’ho visto in videochiamata, son stato in videochiamata con lui…“.

Edoardo: “con Nicolas ci vedremo tanto… mi denuncerà per stalking probabilmente” 🤣 #isola pic.twitter.com/ZzkAfdLayY — Francesca 💋 (@sonoingenua_) June 29, 2022

Sembra proprio che l’amicizia tra i due sia destinata a perdurare nel tempo. Edoardo ha più volte ribadito che Nicolas gli è stato di gran sostegno durante i momenti di difficoltà, e lo ha aiutato a ritrovare l’autostima anche nei momenti più critici. Li vedremo presto in una reunion? I fan del programma lo auspicano di certo: il gruppetto formato da Edoardo, Nicolas, Guendalina, Carmen e Alessandro è rimasto nel cuore degli spettatori del format.

The post “Mi denuncerà per stalking!”: Edoardo Tavassi lo ammette, questa volta si fa sul serio [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.