Maldini e Massara, “sì a ore”. Ma… Milan, il grosso rischio nell’immediato futuro

Telenovela finita: Paolo Maldini e Frederic Massara restano al Milan. Dopo un mese di trattative e nervosismo, è praticamente ufficiale la permanenza dei due uomini-mercato rossoneri, entrati in rotta di collisione con il Fondo Elliott su ruoli e poteri. Mancano solo le firme, che arriveranno tra poche ore una volta sciolti gli ultimi intoppi. “Solo formali”, filtra da via Aldo Rossi, nulla di sostanziale, non più.

Al fatidico “sì” si arriverà, però, agli ultimi secondi e nella maniera più tumultuosa possibile. Il contratto di Maldini e Massara scadeva infatti il 30 giugno. Subito dopo lo scudetto, sembrava scontato un loro rinnovo. Rinviato a causa del passato di proprietà: gli arabi di Investcorp, sorpassati poi dagli americani di RedBird. Tutto congelato in società, con Elliott che manterrà però il 30% delle quote. E resterà, almeno fino a dicembre anche l’ad Ivan Gazidis, l’uomo del “miracolo-conti”. E qua nasce il problema.

Jerry Cardinale, l’uomo di Red Bird, aveva incontrato Maldini rassicurando tutti sul suo ruolo. Ma sui conti né lui né i Singer intendono derogare: Maldini, che ha pubblicamente chiesto investimenti importanti per fare il salto di qualità non solo in Italia ma anche in Champions, non potrà avere “le chiavi in mano” per il calciomercato. E il budget, giocoforza, sarà ancora limitato (si parlava di 50 milioni, mai confermati ovviamente): nessuna spesa pazza, acquisti pesanti arriveranno solo in caso di cessioni altrettanto pesanti.

Su questo punto Maldini e Massara si sarebbero sentiti a lungo “presi in giro”, sicuramente delusi. Aspettative di crescita frustrate in nome del bilancio, perché anche a fronte di una cessione di quote con rilevante plusvalenza per Elliott, il Milan resta un club non paragonabile, per potenza di fuoco finanziaria, a Psg o inglesi. Maldini e Massara, dunque, rimarranno accettando di partire ancora una volta a fari spenti, magari dietro Inter e Juventus protagoniste di botti sul mercato del nome di Lukaku, Pogba o Di Maria. Sfida affascinante, certo, ma rischiosa. Soprattutto se si fosse incrinata la solidità granitica squadra-società che ha portato al clamoroso 19esimo titolo. Era solo un mese fa, sembra un’altra era.