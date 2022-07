federica-panicucci-lo-ha-lasciato:-fulmine-a-ciel-sereno-per-tutti

La conduttrice Federica Panicucci ha in serbo una notizia assai succosa: cambiamento epocale nella sua vita.

La conduttrice Federica Panicucci è da anni il volto vincente del daytime di Mediaset. La popolare mattatrice, infatti, conduce con successo il programma di attualità, gossip e cronaca “Mattino 5” in sinergia con il collega Francesco Vecchi.

Il rotocalco mattutino miete da sempre ottimi ascolti, sbaragliando la concorrenza RAI di “Storie italiane” e “Unomattina”. Da pochi giorni il programma ha chiuso i battenti, lasciando a Simona Branchetti il compito di gestire l’informazione del daytime di Canale 5 con il suo “Morning news”. La chiusura di stagione è stata davvero stellare, per la coppia Panicucci-Vecchi, ma quanti attendevano un loro ritorno a “Mattino 5” in autunno saranno delusi: per Federica nazionale è scattata l’inaspettata promozione.

Federica Panicucci approda al prime-time: nuova sfida all’orizzonte

Secondo il giornalista Alberto Dandolo di “Dagospia”, i vertici di Cologno Monzese avrebbero grosse novità in serbo per gli spettatori delle reti del Biscione. Innanzitutto, l’addio a Mediaset di Nicola Savino, volto storico ed ex opinionista de “L’Isola dei Famosi”. Il suo contratto si sarebbe risolto termine del reality condotto da Ilary Blasi.

Savino approderà infatti su TV8, costola di Sky accessibile al pubblico anche dal digitale terrestre, al timone di un nuovo game-show interattivo con il pubblico. Precedentemente il conduttore e opinionista aveva varato su Italia 1 il format “Back to school“, progetto che coinvolgeva sia bimbi in età scolare, sia personaggi del mondo dello spettacolo.

25 Vip si sono infatti sottoposti all’esame di quinta elementare sotto lo sguardo e le domande dei bambini, con risultati ovviamente esilaranti. Sembra che, nonostante l’assenza del mattatore, Mediaset non abbia intenzione di rinunciare al format, il cui testimone della conduzione sarà tramandato proprio a Federica Panicucci. Il salto in prima serata suona come una promozione in piena regola; d’altro canto la conduttrice si troverà con ogni eventualità costretta ad abbandonare il suo ruolo a “Mattino 5”.

Da poche ore circolano le prime indiscrezioni sui palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva 2022/2023, e Federica Panicucci è uno dei nomi confermati. Resta da capire se la conduttrice approderà definitivamente alla fascia serale, o se cercherà di cimentarsi in un doppio ruolo includendo anche il daytime di “Mattino 5”. Al suo posto potrebbe subentrare al fianco di Francesco Vecchi la preparata Simona Branchetti, già in rodaggio nella medesima fascia oraria con il suo “Morning news”.

