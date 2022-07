Enigma Quiz | Questi primitivi sono stravaganti, sai risolvere il mistero?

L’enigma quiz dei primitivi potrebbe essere più complicato di quanto sembri. Sei in grado di risolvere il mistero?

Ecco un nuovo enigma quiz per tutti gli appassionati. Con questo rompicapo potrai metterti alla prova nel ragionamento e nella velocità, ma occhio alle trappole.

Gli enigmi da risolvere possono essere davvero complicati se non si è concentrati. Potrai cimentarti anche oggi a risolverli e sfidare amici o parenti per dimostrare chi ha il quoziente intellettivo più alto. A volte i ragionamenti a cui la mente deve ricorrere sono molto complessi, mentre altre sono più semplici, ma la soluzione nasconde qualche trappola.

In questo caso dovrai fare appello alla tua capacità di osservazione nel più breve tempo possibile, ma occorre saper ragionare! Le trappole e le insidie di questi indovinelli possono essere elementari per qualcuno, eppure moltissime persone vanno in crisi. Ce la farai in 3 secondi a dare la soluzione? Bene, iniziamo.

Osserva bene la figura in alto che rappresenta il mondo dei primitivi, in 3 secondi dovrai trovare il dettaglio misterioso che non c’entra assolutamente nulla! Comincia subito!

La soluzione dell’enigma quiz

Forse sei stato fulmine e hai già trovato la soluzione, oppure non ne hai la minima idea e sei curioso di scoprire quale fosse la risposta esatta. Ma andiamo con ordine.

Nella figura in alto avrai osservato l’immagine riprodotta di una giornata tipo dei primitivi. C’è un uomo intento ad accendere il fuoco, strofinando due pietre. Una donna che sta cucinando, un altro uomo intento nell’arte della scrittura. Poi c’è un uomo con il bastone in mano che sembra controllare gli altri e due che arrivano con un po’ d’acqua raccolta.

Era proprio tra questi ultimi due il dettaglio misterioso, che non c’entra assolutamente nulla con il mondo dei primitivi, perché l’uomo a sinistra ha in mano una torcia! L’elemento moderno stona con la rappresentazione e se l’hai scovato in 3 secondi sei stato un ottimo detective. Se invece hai avuto bisogno di più tempo, forse la tua mente era troppo occupata su altri dettagli. Potrai metterti alla prova nuovamente con altri enigmi e rompicapo, per diventare un campione.

