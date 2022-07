covid:-fontana,-‘non-sono-preoccupato-ma-contagi-aumentano-e-serve-attenzione’

Milano, 1 lug.(Adnkronos) – “Io non sono preoccupato, ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando, così come è un dato di fatto che i contagi non siano preoccupanti, né pericolosi. Quello che mi dicono è che il virus non entra più nei polmoni, si limita alle alte vie aeree e quindi non crea quelle situazioni che si verificavano nelle prime ondate. Però è chiaro che sta girando; quindi un po’ di attenzione dobbiamo ricominciare ad averla”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, a Milano.