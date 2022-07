Amici21 | “Sono cose da non dire”: il ragazzo scoppia, c’è aria di crisi [VIDEO]

Un concorrente di Amici21 non è riuscito a trattenere il nervoso e, proprio durante l’intervista, ha ammesso una dura verità

Il talent show di Amici di Maria de Filippi è uno degli ambienti formativi più desiderati, da cantanti e ballerini di tutt’Italia. Nella scuola, infatti, si ha la possibilità di studiare gratuitamente tutto il giorno la propria disciplina, entrando in contatto con professionisti d’eccezione. Amici è inoltre un enorme palcoscenico da cui farsi conoscere e, per molti, è il vero trampolino per la propria carriera.

All’interno delle mura di Amici, però, nascono anche grandi amori e grandi amicizie. Il dover convivere forzatamente, infatti, porta molte persone a legare in modo profondo: non sono poche le coppie nate nel talent show di Maria de Filippi. Nelle ultime ore, però, per una nata proprio ad Amici21 le cose sembrano mettersi male.

Amici21, Alex si sfoga e dice tutto

Una delle coppie che si sono formate ad Amici21 è quella di Alex e Cosmery. Alex è entrato nella scuola fin dal primo giorno e ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini. Fin da subito si è distinto per la sua voce estremamente calda e precisa e per il suo carattere, freddo e spesso un po’ burbero. Cosmery, invece, è una ballerina entrata a metà percorso durante una sfida, della squadra di Alessandra Celentano.

La ragazza ha saputo fin da subito prendere Alex nel modo giusto, aiutandolo a sciogliersi e a lasciarsi andare senza violare la sua innata freddezza. Tra i due è quindi nato un amore intenso e travolgente, che però ha dovuto interrompersi bruscamente a febbraio. Poco prima del serale, infatti, Cosmery è stata eliminata e ha dovuto lasciare il programma. Dopo l’annuncio, i due fidanzati si sono salutandosi dichiarando uno l’amore per l’altra e viceversa, con la promessa di rivedersi fuori.

Una volta finito il programma, dopo che Alex si è classificato al secondo posto tra i cantanti, i due si sono quindi riuniti nell’amore che fin da subito li ha contraddistinti. Nel corso di un’intervista rilasciata recentemente per Casa Chi, però, Alex ha risposto in un modo molto secco, quando gli hanno chiesto di lei. “Sono cose da non dire ora, è un momento un po’ particolare”:

Dalle sue parole si lascia intendere una crisi tra lui e Cosmery. Sicuramente la realtà, con i suoi impegni, avrà avuto un duro impatto sui due ragazzi. Per saperne di più, però, non resta che aspettare e scoprire se riusciranno ad andare oltre gli ostacoli.

