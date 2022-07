aereo-ryanair,-toglie-il-pilota-automatico-e…-l’errore-e-il-disastro

Un incidente che poteva sfociare in tragedia. Fortunatamente i passeggeri del volo Ryanair avevano tutti le cinture di sicurezza allacciate altrimenti l’esito sarebbe stato ancora più drammatico. Il collegamento FR9017 Fes-Barcellona del 31 luglio 2021, di cui si conoscono i dettagli sono in questi giorni, aveva a bordo ben 172 passeggeri e sei membri dell’equipaggio quando, durante la fase di discesa, si ritrova all’interno di una tremenda turbolenza, di lì a poco il panico.

L’aereo è decollato dall’aeroporto marocchino alle 12.54 con destinazione Barcellona. Durante la fase di discesa, verso le 13.50, gli investigatori della cabina di pilotaggio hanno scritto che hanno notato un cumulonembo, cioè una nube a forte sviluppo verticale, ecco quindi la decisione di raggirarla. Per questo motivo hanno chiesto al controllore di volo di deviare la rotta prevista.

All’improvviso, però, il velivolo si ritrova all’interno della turbolenza. Per procede più lentamente il comandante disattiva il pilota automatico e inizia la corsa alla salvezza. In questo momento in cabina è avvenuto il caos. Gli assistenti di volo si stavano assicurando che tutti i passeggeri fosse seduti con le cinture allacciate. Questi ultimi però non hanno fatto in tempo a mettersi in sicurezza che vengono catapultati contro le pareti. Tre i membri dell’ equipaggio feriti. Un assistente incapace di respirare e con forti dolori alla schiena, un altro ha riportato lesioni e un altro ferite leggere. Il dito ora è puntato contro il comandante che, temendo di superare la velocità massima consentita, ha staccato il pilota automatico sbalzando violentemente le persone. Quest’ultimo è un 29enne con ben 4.041 ore di volo alle spalle.