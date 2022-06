Rompicapo | Cosa si nasconde in questa immagine? Risolvi senza intrecciare gli occhi

Questo rompicapo potrebbe farti intrecciare gli occhi per ore. Sei in grado di risolverlo senza impazzire e senza perdere la vista?

Continua la mania dei rompicapo e stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello.

Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e rompicapo si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete.

Sei un appassionato di questi giochetti anche tu? Stai per scoprire se possiedi una vista eccellente.

Passare il tempo a risolvere indovinelli é proprio una bella abitudine per diversificare i propri hobby. Tra televisione e telefonino a volte capita che spegniamo il cervello troppo a lungo, mentre la mente va tenuta in allenamento. Con questo rompicapo però potresti essere un po’ in difficoltà, a meno che tu non abbia una vista da lince. Sei pronto? Iniziamo.

Osserva bene la figura in alto in cui sono rappresentate una serie di forme circolari. Tra esse però si nasconde una lettera, trovala in 3 secondi!

La soluzione del rompicapo

Se sei arrivato fino a qui probabilmente hai già trovato la soluzione o forse ti sei arreso. In molti si sono intrecciati gli occhi per mettere a fuoco la figura. Quei cerchi sembrano tutti uguali vero? In realtà però non lo sono. Puoi sbirciare la figura qui sopra con la soluzione che mostra chiaramente alcune forme circolari di un tono di colore più chiaro delle altre. Esse formano la lettera E in stampatello maiuscolo.

Ce l’hai fatta a trovare la lettera misteriosa in 3 secondi? Allora sei dotato di una vista eccellente che ha immediatamente distinto le tonalità di colore diverse. Complimenti! Se invece non ci sei riuscito, forse 3 secondi per te erano davvero pochi e avresti trovato la soluzione con un po’ più di tempo a disposizione.

Non preoccuparti perché potrai allenarti ancora con altri rompicapo e dimostrare a tutti che sei un ottimo osservatore anche tu. Dopotutto ognuno di noi ha le sue doti e i suoi talenti e potrai cimentarti in altri quiz ed enigmi.

