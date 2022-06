Oroscopo Paolo Fox del 1 luglio: venerdì fantastico per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La tua vita è piena di gioia. Ammorbidisce gli spigoli esistenti nella tua relazione. C’è romanticismo nell’ambiente e puoi rimediare a tutto ciò che va di male in peggio, nelle tue relazioni, così come trovare quella persona speciale se la stai cercando.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Gli inviti e le offerte chiave sorgono nella tua vita, quindi dovresti pensare attentamente a tutto ciò che può comportare un cambiamento positivo per te. È tempo di prendere decisioni importanti nella tua vita. Tutto indica che farai molto bene finanziariamente, se ne hai il coraggio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avvolgiti o partecipa ad attività in cui offri il tuo aiuto, conoscenza e amore agli altri. La tua intuizione sarà quella che ti condurrà ora sulla strada giusta. Ci vorrà del tempo per prendere una decisione importante, soprattutto se è legata al denaro o alle finanze.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’amore bussa alla tua porta, ma non ti siederai e aspetterai che ciò accada, e andrai alla ricerca di ciò che vuoi veramente. Se hai un partner, l’unione e la comprensione tra di voi si intensificano. Aspettatevi momenti di passione. L’energia planetaria vi dota di una magia molto speciale in amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È tempo di prendersi più cura del proprio aspetto personale. Il desiderio di prenderti cura della tua immagine o di come ti proietti agli altri è ciò che ti porterà ad avere successo in ciò che desideri di più. Spese impreviste potrebbero influire temporaneamente sulla tua tasca. Non scoraggiarti e vai avanti con i tuoi piani.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Coccolatevi, prendetevi cura di voi stessi, Vergine. È molto importante dedicare del tempo per divertirsi e ricreare la mente in cose belle, positive e stimolanti. Un problema sentimentale potrebbe influenzare la tua stabilità emotiva. Non essere quello che capisce sempre tutto e pensa prima a te stesso.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – I pianeti ti spingono a nuovi risultati in altri lavori, in altri luoghi e con altri esseri umani. È imperativo uscire dall’inerzia e spostarsi in altri luoghi. La stalla è scossa in modo che tu abbia il coraggio di avventurarti in nuovi terreni. Tutta la schiavitù emotiva malsana è finita.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualsiasi viaggio che si presenta sia per lavoro che per piacere sarà molto produttivo per te. Avvolgiti in nuovi studi, apri le porte del futuro. I tuoi sforzi saranno diretti a cooperare o aiutare altre persone. Questo ti porterà opportunità legate al tuo lavoro o professione.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nessun problema che può sorgere ora diminuirà la tua gioia di vivere, Sagittario. Se hai figli, investirai volentieri tempo, denaro ed energia in loro. Aspettatevi buone notizie in relazione al vostro lavoro o alla vostra professione. L’amore e la buona compagnia non mancheranno oggi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sarai più chiaro sui tuoi obiettivi e non ti tirerai indietro da ciò che hai già deciso. Vi sentirete ricambiati nell’amore. I problemi di salute scompaiono quando metti pensieri positivi nella tua mente. Sarai coinvolto in molte attività sociali e caritatevoli.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’amore serio e responsabile viene per coloro che lo sono alla ricerca. Non mancherà loro una buona compagnia. In salute, prenditi cura di ciò che mangi, conta le calorie e fai esercizio fisico. Le tue ambizioni sono grandi. Troverai, tuttavia, resistenza nel tuo partner, ma saprai come gestirla.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Avrai il coraggio di creare e creare il tuo destino con molta creatività, amore e coraggio. Avrai al tuo fianco solo ora coloro che sanno come valutarti o apprezzarti per quello che sei veramente. Non permetterete a nessuno di approfittare della vostra buona volontà e impartirete giustizia allo stesso modo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 1 luglio: venerdì fantastico per amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.