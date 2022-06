Nicolò Zaniolo, Juve o Milan? No, lei: la nuova fiamma è… colpo da record | Guarda

Nicolò Zaniolo torna a far parlare di sé, stavolta con le ultime foto dei paparazzi di Chi (diretto da Alfonso Signorini). Sembra un feeling sospetto quello con la hair-stylist Kejdis. Si tratta di un nuovo amore? Mistero. Eppure, l’intesa è forte. Quelle foto, intanto, potrebbero valere davvero tanto: Zaniolo così felice non lo si vedeva da tempo. Sembra innamorato, ma il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi.

La donna in questione sullo yatch resta misteriosa. Lui, atleta di grido, 22 anni, super sexy. Per anni ha vestito i panni del “tombeur de femmes”, ma è anche un papà molto attento che è sempre alla ricerca della privacy. Adesso è in vacanza su uno yacht, dove marca stretto le curve di una donna ancora misteriosa per molti giornalisti. Il calciatore della Roma è stato pizzicato al largo di Ponza con un un po’ di amici a bordo e una bellissima ragazza. Tanto, troppo, feeling.

Zaniolo resta uno dei più amati dalle donne di ogni età. Un vero punto di riferimento, che adesso prima del ritorno in campo si concede un po’ di meritato relax. Sarà davvero innamorato di questa mora? Tutto resta avvolto nel mistero. Eppure, come fa sapere Tgcom, prima del weekend a Ponza, era stato avvistato in Toscana con Federico Chiesa. Tra i due calciatori un selfie che ha fatto subito il giro della Rete. Hanno sognato gli tifosi juventini. Zaniolo potrebbe avere una passione bianconera, ma questo – secondo i ben informati – non aprirà nuovi possibili scenari.