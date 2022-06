Manuel Bortuzzo non ce la fa più, se ne va: sta accadendo qualcosa di inaccettabile

L’ex gieffino non resiste più e decide di andarsene definitivamente. La situazione è diventata insostenibile

L’ex nuotatore, se la sua vita non fosse stata segnata dall’incidente, probabilmente oggi non sarebbe famoso. Se lo fosse, però, lo sarebbe sicuramente per meriti sportivi: Manuel Bortuzzo, infatti, sognava il nuoto ad alti livelli. Invece, uno sfortunato scambio di persona l’ha portato con un proiettile nel collo, che gli ha causato una paralisi degli arti inferiori.

Anche per provare a rilanciare la propria vita, Manuel Bortuzzo ha quindi partecipato al GF VIP 6, dove si è fatto conoscere e dove ha conosciuto Lulù Selassié. Con lei ha dato vita a una storia d’amore, che però è finita nel giro di pochi mesi. Da quel momento la sua vita è stata stravolta completamente e, oggi, Manuel non ce la fa più: se n’è andato.

Manuel Bortuzzo si prende una pausa: così è troppo

All’interno del GF VIP, Manuel Bortuzzo ha conosciuto Lulù Selassié. Sebbene la ragazza si sia innamorata di lui sin dai primi giorni, l’ex nuotatore ha invece faticato ad ammettere i propri sentimenti. Il fidanzamento, quindi, è arrivato verso dicembre 2021 e ha dato il via a una storia d’amore che sembrava destinata a non finire mai. Se Manuel, a fine anno, è uscito dalla casa per motivi di salute, Lulù è rimasta sino alla finale: i due si sono sempre sostenuti, dal primo all’ultimo giorno.

Dopo pochissimo tempo dalla fine del GF VIP, però, la loro storia si è conclusa. Da questo momento in poi le versioni dei due ex fidanzati sono molto diverse. Manuel dice che i problemi c’erano da tempo e che entrambi erano consapevoli della necessità di un addio. Secondo Lulù, invece, fino al giorno prima tutto andava a gonfie vele e, per di più, lei avrebbe saputo della decisione di Manuel solo tramite un comunicato stampa.

I fan si sono quindi divisi tra le due fazioni, anche se è da segnalare che la maggior parte si sono schierati dalla parte di Lulù. A Manuel, quindi, è arrivata una vera e propria bufera di critiche ed insulti, soprattutto via social: secondo molti, si sarebbe lasciato condizionare dalla famiglia. Nelle ultime ore, esasperato da questa situazione, Manuel avrebbe deciso di prendere una posizione netta: se n’è andato, per qualche settimana, negli USA. Allontanarsi dalle scene, probabilmente, lo aiuterà a rasserenarsi e a calmare l’ambiente attorno a sé: chissà se al suo ritorno le cose saranno cambiate.

