Il miliardario Bankman-Fried avverte: alcune piattaforme di criptovalute sono già “segretamente insolventi”

La domanda che tutti si pongono nel mondo delle criptovalute è se è stato raggiunto o meno il fondo del mercato. Da novembre sono evaporati quasi 2.000 miliardi di dollari di valore di mercato delle criptovalute.

Sono crollati due asset digitali di riferimento, Luna, una criptovaluta da 40 miliardi di dollari associata a TerraUSD, una stablecoin da 16 miliardi di dollari progettata per mantenere la parità con il dollaro statunitense. All’inizio del mese il bitcoin è stato scambiato a meno di 20.000 dollari, il livello più basso dal dicembre 2020.

Le iniezioni di liquidità di Bankman Fried

La ricaduta è tutt’altro che finita. All’inizio di questo mese, Three Arrows Capital (3AC), società di trading di criptovalute con sede a Singapore e con un’esposizione di 200 milioni di dollari verso Luna, ha rivelato di essere quasi insolvente. Three Arrows aveva preso in prestito ingenti somme da numerose società, tra cui Voyager Digital del New Jersey e BlockFi di New York.

Per sopravvivere all’insolvenza di Three Arrows, le due società si sono rivolte al miliardario Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX e persona più ricca del settore cripto, con un valore di circa 20,5 miliardi di dollari. Tra FTX e la sua società di trading Alameda, ha fornito 750 milioni di dollari di linee di credito. Non c’è alcuna garanzia che Bankman Fried recuperi il suo investimento. “Siamo disposti a fare un affare negativo, se è necessario per stabilizzare le cose e proteggere i clienti”, ha dichiarato l’imprenditore.

Le iniezioni di liquidità di Bankman Fried non sono casuali. Nel tempo si è distinto come un intelligente capitalista, pronto a sfruttare le occasioni nel mercato delle criptovalute, ben sapendo che la sua fortuna dipende da una sana ripresa del mercato. Bankman Fried ha investito nell’app di brokeraggio Robinhood, dove FTX ha già accumulato una quota del 7,6%. E si pensa che stia considerando una completa acquisizione.

Bankman Fried ha negato che siano in corso trattative di fusione con Robinhood, ma ha confermato a Forbes gli imminenti fallimenti di exchange di criptovalute. “Ci sono alcuni exchange di terzo livello che sono già segretamente insolventi”, ha affermato il ceo di FTX.

La mancanza di una regolamentazione

FTX di Fried, insieme a Coinbase, Kraken e Binance, sono dei giganti tra gli scambi di asset digitali. Possiedono milioni di conti clienti e operano in modo simile ai broker azionari online. Ma al di fuori di queste piattaforme, ci sono più di 600 exchange di criptovalute in tutto il mondo che operano in una frontiera largamente non regolamentata.

Basti pensare a AAX, Billance e Hotbit. Proprio come Coinbase, trattano bitcoin, ether, dogecoin, e offrono ai loro clienti generosi prestiti a margine, fino a 20 volte il capitale iniziale. In mancanza di una significativa supervisione normativa, molte borse di criptovalute sono diventate bersaglio di truffatori e hacker.

La giapponese Coincheck è stata violata per 530 milioni di dollari in criptovalute nel 2018, quella di Singapore KuCoin ha perso 275 milioni di dollari nel 2020 e nel dicembre 2021 Bitmart, con sede nelle isole Cayman, è stata violata per 200 milioni di dollari. Nel 2016, anche Bitifinex ha perso quasi 120.000 bitcoin del valore di 2,5 miliardi di dollari.

Ma, nonostante i generosi salvataggi, nemmeno Bankman-Fried è in grado, o è disposto, a investire denaro buono nelle situazioni troppo compromesse. “Ci sono aziende che sono troppo avanti e non è possibile sostenerle per un buco nel bilancio o problemi normativi”, ha aggiunto l’imprenditore, che si è rifiutato di fare nomi.

Le criticità nella regolamentazione del settore

Come riportato da Forbes nell’analisi dei migliori 60 exchange di criptovalute al mondo, il settore di asset digitali generalmente non dispone degli standard necessari per certificare una nuova entità prima o dopo che inizi a sollecitare i fondi dei clienti. La SEC non regolamenta le borse e la Commodities Futures and Trading Commission ha la supervisione solo di una manciata di mercati di cripto-derivati. Negli Stati Uniti non esiste ancora un’organizzazione associativa come la FINRA per autoregolamentare le cripto.

Bankman Fried è preoccupato per i continui fallimenti perché, durante l’euforia dell’aumento dei prezzi delle criptovalute, le borse hanno continuato ad alzare la posta per attirare i clienti con generosi rendimenti per i depositi.

BlockFi o Voyager promettevano alle persone rendimenti superiori al 12% all’anno, che dovevano essere pagati facendo pagare ai mutuatari un interesse almeno altrettanto elevato o impiegando il denaro in applicazioni DeFi di finanza decentralizzata. Questo ha funzionato bene quando le criptovalute erano in un periodo positivo. Ora tutto sembra essere cambiato.

L’impero di Bankman-Fried

Come J.P. Morgan durante il crollo del mercato azionario del 1907, Bankman-Fried sta approfittando del caos delle criptovalute per espandere il suo impero. Di recente ha chiuso l’acquisizione dell’exchange giapponese Liquid. BlockFi e Voyager Digital sono nelle sue mani e, nonostante le smentite, Robinhood potrebbe essere la prossima. Secondo alcune fonti, Alameda rischia di perdere almeno 70 milioni di dollari del credito già concesso.

Nel 2021, la Digital di Voyager, quotata in borsa, aveva un valore di mercato di oltre 3 miliardi di dollari. Oggi le sue azioni sono scambiate per pochi centesimi e il suo valore di mercato di 62 milioni di dollari fa pensare a un imminente fallimento.

Nonostante la situazione, Bankman-Fried ha dichiarato a Forbes che FTX rimane redditizia come lo è stata negli ultimi 10 trimestri. Il principale rivale di FTX, Coinbase, ha perso 432 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022 e le sue azioni sono scese di quasi il 90% rispetto ai massimi storici.

La ‘bomba a orologeria’

Bankman-Fried ha messo gli occhi anche sui minatori di criptovalute, molti dei quali hanno fatto leva sui loro bilanci per scalare rapidamente e sfruttare la corsa all’oro digitale del XXI secolo. I titoli dei cripto-minatori quotati in borsa, tra cui Marathon Digital Holdings e Riot Blockchain, sono in calo di oltre il 60% su base annua.

Una criptovaluta che non preoccupa Bankman Fried è Tether, la più grande stablecoin al mondo ancorata al dollaro, con una capitalizzazione di mercato superiore a 70 miliardi di dollari. Molti osservatori del settore l’hanno considerata una ‘bomba a orologeria’ con garanzie discutibili, il cui fallimento sarebbe una minaccia esistenziale per l’intero mercato delle criptovalute.

Testata durante il crollo di Luna, Tether ha diminuito il suo valore da 1 dollaro a 95 centesimi. Tuttavia, ha gestito con successo oltre 10 miliardi di dollari di prelievi e da allora è in ripresa. “Credo che le opinioni pessimiste su Tether siano sbagliate… non credo che ci siano prove a sostegno”, ha aggiunto Bankman-Fried.

