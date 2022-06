Giulia Salemi senza filtri | “Sono veramente stanca di te”: accusa in diretta

Giulia Salemi non è riuscita a trattenere il suo nervosismo e, durante la diretta, si è lasciata andare a un commento molto pesante

Influencer oggi di grande fama, la carriera di Giulia Salemi inizia nel 2014 con Miss Italia, concorso di bellezza al quale si classifica al quarto posto. Da quel momento, la piacentina inizia a lavorare in diversi programmi, come Tiki Taka e Quelli che il Calcio. A marcare un prima e un dopo, però, è la vittoria nel 2015 di Pechino Express in coppia con la mamma, Fariba.

Nel corso degli ultimi sette anni, Giulia Salemi si è imposta come uno dei volti televisivi e mediatici più interessanti. Durante una diretta di un noto programma, però, si è lasciata andare a una frase pesantissima: ecco cos’è successo.

Giulia Salemi, la frecciatina a Pierpaolo è infuocata

Uno dei programmi che ha più permesso a Giulia Salemi di farsi conoscere è stato sicuramente il Grande Fratello VIP. L’influencer ci ha partecipato ben due volte: nella sua terza edizione e, successivamente, nella quinta. Per la sesta, poi, ha avuto un’opportunità lavorativa: Giulia Salemi, infatti, ha condotto con Gaia Zorzi il “GF VIP Party”.

Proprio durante i due GF VIP, Giulia Salemi ha conosciuto due ragazzi. Il primo, conosciuto nel GF VIP 3, è Francesco Monte. Il modello, che usciva dalla lunga relazione con Cecilia Rodriguez, si è fidanzato con lei nel corso del reality show ma la loro relazione è finita nel giro di poco tempo. Durante il GF VIP 5, però, ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Oggi i due vivono una bella storia d’amore, che li divide tra Roma e Milano: lei vive nel capoluogo milanese mentre lui, anche per il figlio avuto dall’ex Ariadna Romero, vive nella capitale.

Nelle ultime ore, però, tra i due c’è stato un bel battibecco. Giulia Salemi, infatti, è stata ospitata a Isola Party, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, nel corso dell’ultima puntata del reality show di Ilary Blasi. Durante la diretta è intervenuto anche Pierpaolo Pretelli, che ha ironizzato su una recente vicenda. Giulia Salemi, infatti, ha recentemente preso il bouquet di un’amica sposa. “more ti sei lanciata, sembravi Buffon quando l’hai preso. Lo sai che c’è una scaramanzia che più bouquet prendi più cala la possibilità di sposarti?” le ha detto, canzonandola, Pierpaolo.

Giulia, però, non ci è stata e ha risposto seccamente: “È il primo che mi dice dai amore prendilo, è il mio terzo bouquet, io sono veramente stanca di te!”. La sua risposta ha quindi chiuso la questione, ma ne ha aperta un’altra: c’è aria di nozze, in casa Pretelli-Salemi? Non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno le cose.

