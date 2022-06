GF VIP | “Mi pento di averle dato tutto”: delusione incredibile, ora la rinnega

Un noto volto del GF VIP si è lasciato andare a una confessione insospettabile. Le sue parole sono chiare, così come l’amarezza

Il reality show di Alfonso Signorini è per molti concorrenti un’ottima opportunità. Al GF VIP, infatti, non solo si fanno conoscenze anche importanti, che possono portare amori e nuove famiglie, ma ci si fa anche vedere dal punto di vista lavorativo. Non è raro, infatti, che qualche concorrente venga poi chiamato, a reality finito, per qualche occasione di lavoro.

Ciò che però lascia sempre lo strascico è l’aspetto relazionale, del reality show. Il dover convivere forzatamente con altre persone, infatti, crea legami a volte fortissimi e, altre volte, estremamente conflittuali. Un noto volto del GF VIP 6, nelle ultime ore, ha parlato proprio di questo aspetto e ha ammesso una verità che nessuno si sarebbe aspettato. Se tornasse indietro, non si legherebbe più a quella persona.

GF VIP, Manila Nazzaro scoppia di delusione

Una delle protagoniste del GF VIP 6 è stata Manila Nazzaro. Ex Miss Italia e oggi conduttrice radiofonica, nel corso del reality show non si è di certo trattenuta e ha fatto emergere tutto il proprio carattere, nei pregi e nei difetti. Una delle relazioni che ha caratterizzato il suo GF VIP è stata quella con Katia Ricciarelli. Le due donne, per moltissimi mesi, hanno avuto un rapporto d’amicizia strettissimo e meraviglioso fatto di abbracci, confessioni e risate.

A un certo punto, però, qualcosa si è incrinato e la loro amicizia ha lasciato spazio alle litigate. Il fatto che ha scatenato il tutto è legato a una frase detta dalla lirica, che ha definito Manila “finita” dal punto di vista lavorativo poiché ha 44 anni, secondo lei troppi per pensare a un rilancio. L’ex Miss Italia non ha di certo lasciato passare questa frase: “Da qui purtroppo poi c’è stato un allontanamento e non c’è stata più maniera di ritornare a parlare” ha ammesso.

Nelle ultime ore, Manila Nazzaro ha rilasciato un’intervista a Chi. Qui è ritornata a parlare dell’esperienza al GF VIP e ha definito Katia Ricciarelli e Giucas Casella i due più grandi “volponi”. Se con Miriana Trevisan e Aldo Montano ha mantenuto i rapporti anche fuori dalla casa, con Katia le cose sono solo che andate peggiorando. Oggi, infatti, si pente di averle aperto il suo cuore: “Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico” ha ammesso. Insomma, sembra che Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro non solo non abbiano risolto, ma che neanche abbiano dimenticato i rancori.

