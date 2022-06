chiara-ferragni-con-maria-de-filippi?-“pare-che-entrambe…”,-ora-tutto-torna

Dopo Sanremo, ecco Amici. Chiara Ferragni potrebbe presto ufficializzare la sua presenza nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La conduttrice di Mediaset, visti i grandi successi dell’influencer, potrebbe ingaggiarla per rinnovare la trasmissione. Stando a diverse indiscrezioni, la moglie di Fedez parteciperà però da casa, non dunque in presenza. Assieme a lei, non è escluso l’arrivo di Achille Lauro, anche lui con collegamenti esterni.

Una notizia, se fosse confermata, che porterà benefici sia alla Ferragni, in quanto Amici è seguitissimo dai giovani, che alla De Filippi. Un ruolo simile a quello dell’influencer era stato affidato nel passato a Michele Bravi. Intanto l’imprenditrice digitale porta a casa un’altra vittoria: l’invito alla kermesse musicale più importante d’Italia. Come annunciato dal direttore artistico, Amadeus, la Ferragni aprirà e chiuderà il festival.

“Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023”, ha affermato mentre l’influencer ha replicato contenta: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023″. Un sì, il suo, che arriva dopo numerosi rifiuti. Della possibile presenza della Ferragni all’Ariston si era parlato già nel 2016, con la conduzione di Carlo Conti, ma lei aveva glissato: “Ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza”.