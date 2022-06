“un-giorno-per-caso”,-una-deliziosa-commedia-con-la-pfeiffer-al-suo-massimo

UN GIORNO PER CASO

Twenty Seven, ore 23.10. Con George Clooney, Michelle Pfeiffer e Charles Durning. Regia di Michael Hoffman. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 48 minuti

LA TRAMA

Lui è giornalista, lei architetto, entrambi divorziati con prole. Si conoscono (meglio, s’incrociano) da tempo. Un giorno decidono di darsi reciprocamente una mano per badare ai figli e salvare contemporaneamente le rispettive carriere. Sarà una lunga e folle giornata.

PERCHÈ VEDERLO

Perché è una deliziosa commedia dove la Pfeiffer è al suo massimo e Clooney trova per la prima volta, dopo prove incerte, il giusto trampolino per la carriera cinematografica. Chiunque ha avuto e ha problemi giornalieri di conciliare la carriera colla cura della prole non potrà fare a meno di identificarsi.