Test logica specchio | Nessuno risolve in 4 secondi, vuoi essere tu il primo?

Sei un campione di test di logica? Prova a risolvere questo ma attenzione a non cadere nelle trappole, avrai solo 4 secondi. Ci riuscirai?

Ecco un test di logica per dimostrare le tue capacità, vuoi provare a risolvere? Vediamo se sarai in grado di portare a termine la missione in 4 secondi.

Siamo nell’era dei rompicapo, test logica e indovinelli e tutti fanno a gara per trovarne sempre di nuovi e stravaganti. Questo potrebbe fare al caso tuo se ti consideri un ottimo osservatore e non ti sfuggono i dettagli.

Sei un appassionato di film thriller? Forse sei tra chi riesce a indovinare chi è l’assassino già a metà del film o del libro che sta leggendo. Molte persone amano cimentarsi a fare i detective e vogliono continuamente mettersi alla prova.

Ormai anche in rete è possibile trovare tanti tipi di quiz per tutti gusti. Tra giochi matematici, indovinelli geometrici e test di logica si può tranquillamente passare un’oretta a sfidare la famiglia per dimostrare chi abbia il quoziente intellettivo più alto. In questo caso la velocità è tutto: il tuo cervello dovrà essere reattivo e raccogliere tutte le informazioni in pochissimo tempo per poter fare la risposta corretta. Sei pronto? Iniziamo! La domanda del test di logica è semplicissima: osserva bene la figura, cosa c’è di sbagliato in quella stanza da bagno? Rispondi in 4 secondi!

La soluzione del test logica

Il tempo che avevi a disposizione era davvero pochissimo, ma probabilmente ce l’hai fatta ugualmente perché ti sei concentrato sui dettagli giusti. Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta.

Nella figura è rappresentata una donna nella sua stanza da bagno con la vasca con doccia, la tenda blu, una pianta ornamentale, alcuni prodotti da bagno e lo specchio. Proprio quest’ultimo oggetto d’arredo conteneva la chiave per ottenere la soluzione. Lo specchio infatti ritrae il braccio sinistro alzato della donna, mentre l’immagine speculare dovrebbe essere opposta!

Ce l’hai fatta il 4 secondi? Allora sei davvero un campione e potrai sfidare tutti senza problemi. Nemmeno il countdown ti spaventa e sei pronto per alzare il livello. Complimenti!

