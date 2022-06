Oroscopo Barbanera di giovedì 30 giugno: le stelle della giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Le questioni di lavoro e i problemi familiari rischiano di rubarvi molto tempo ed energie: mantenete la calma e affrontate le faccende una alla volta.

Toro (21/4 – 20/5) – Puntate sull’amicizia della Luna Nuova, che vi permette di concentrarvi sulle cose migliori del presente. Muovetevi con calma, prudenza e sangue freddo.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti alla quotidianità che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione della persona amata.

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna Nuova e il Sole si abbracciano nel segno, mettendo in risalto l’intuito e la tenacia di cui siete dotati. Le risorse più utili per inseguire i vostri sogni.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Per molti è un periodo di crescita professionale e interiore, con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera.

Vergine (24/8 – 22/9) – Lucidità e intuito vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare l’attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Non sarete al massimo della forma e dell’umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La giornata trascorre in dolcezza e getta una luce nuova su spinose faccende di vecchia data. La fiducia nel futuro supera qualunque ostacolo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Fortunatamente non siete tipi che rimuginano sul passato, vi basta un buon sonno per recuperare l’ottimismo e ripartire con la consueta carica.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Il punto di forza odierno è rappresentato dal vostro naturale e salutare sguardo disincantato. Sogni e fantasie non hanno presa su di voi.

Acquario (21/1 – 19/2) – Un mercoledì di quiete dopo le folli follie dei giorni precedenti, ma è soltanto una pausa: nel bene e nel male nuove emozioni vi attendono.

Pesci (20/2 – 20/3) – Essere sereni si può, con la Luna Nuova in Cancro. Un richiamo al vostro elemento, alla vostra capacità di nuotare abilmente tra i flutti della vita.

