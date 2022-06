“non-riesco-a-crederci!”:-luca-zingaretti-crolla-pubblicamente,-l’annuncio-sui-social-toglie-il-fiato

L’attore Luca Zingaretti condivide un dolore privato con i suoi affezionati fan: aleggia il mistero sulla storia di Instagram.

L’attore e regista romano Luca Zingaretti è assurto agli onori del piccolo schermo specialmente per la sua interpretazione del commissario Salvo Montalbano, burbero e perspicace risolutore di crimini e misteri. La serie-tv targata RAI ha riscosso un enorme successo non solamente in Italia: ha spopolato infatti anche nel Regno Unito.

Giunta a 15 stagioni, che annoverano in totale ben 37 puntate autoconclusive, la fiction è il riadattamento dei romanzi di Andrea Camilleri. Il talentuoso scrittore è purtroppo scomparso il 17 luglio del 2019, e come annuncia Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, si prevede una fine per il successo di ascolti. “Vogliamo chiudere idealmente il progetto con l’ultimo romanzo di Andrea Camilleri.”, ha annunciato Ammirati.

Comprensibilmente, la produzione non ha intenzione di storpiare o prolungare la fiction senza un canovaccio originale di Camilleri, e il progetto di Zingaretti potrebbe perciò avviarsi al tramonto. Grosso lutto per i milioni di fan della serie, ma un lutto ben più drammatico pesa in queste ore nel cuore dell’attore principale.

Luca Zingaretti e l’annuncio su Instagram: “Le volevo bene”

L’attore Luca Zingaretti presta il volto al burbero Salvo Montalbano, salvo poi rivelarsi fuori dal set una persona amabile e disponibile con i fan. Nelle ultime ore l’attore ha rotto il velo della sua privacy, condividendo un dolore privato con i follower di Instagram.

In una storia sul social, infatti, Zingaretti ha pubblicato la foto di una donna, immortalata presumibilmente in un selfie al tramonto, e ha così commentato: “Chiara se n’è andata, non riesco a crederci.“. Ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto l’Accademia insieme, e le volevo bene. Semplicemente non riesco a crederci. Riposa in pace, Chiara.”.

Per questioni di privacy l’attore non ha fornito ulteriori indizi, ma la missiva fa presupporre che i due fossero legati da un rapporto professionale, oltre che umano. Luca Zingaretti non è solito sbilanciarsi in merito alla propria vita privata. Probabilmente l’attore ha voluto mandare un segnale di cordoglio alla comunità di attori, comparse e addetti ai lavori dietro alle quinte che arricchiscono i progetti televisivi e teatrali. L’omaggio alla collega è stato immediatamente recepito dai fan, che ben conoscono la riservatezza di Zingaretti.

Per quanto riguarda il Commissario Montalbano, infine, dopo l’ultima stagione si ventila la possibilità di un crossover con le vicende di Lolita Lobosco, peraltro impersonata da Luisa Ranieri, moglie dell’attore. Staremo a vedere gli sviluppi della serie-tv campionessa di ascolti.

The post “Non riesco a crederci!”: Luca Zingaretti crolla pubblicamente, l’annuncio sui social toglie il fiato appeared first on Ck12 Giornale.