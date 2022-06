“l’ha-scippata!”:-guendalina-tavassi-profondamente-delusa,-lo-denuncia-in-diretta

L’influencer Guendalina Tavassi denuncia un’anomalia in diretta su Instagram: il popolare evento non riscuote il suo favore.

L’esplosiva influencer romana Guendalina Tavassi è stata uno degli naufraghi eccellenti nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Nonostante fosse in pole-position per la vittoria, la verace isolana si è ritirata dopo l’annuncio del prolungamento del format, lasciando orfani della sua esuberanza milioni di spettatori delusi.

Sebbene abbia rinunciato al tentativo di approdare in finale, Guendalina non mostra la minima intenzione di farsi da parte, e le sue liti in diretta con Lory Del Santo l’hanno ampiamente dimostrato. Molto attiva sui social, nelle ultime ore l’ex naufraga ha condiviso con i suoi follower le sue impressioni circa un evento di eco nazionale. Si tratta del concerto a scopo benefico “Love Mi“, ambientato a Milano con lo scopo di promuovere il contrasto alle patologie infantili. La kermesse è andata in onda dalle 18.00 su Infinity, e successivamente dalle 19.00 su Italia 1. Vediamo cos’ha dichiarato.

Guendalina Tavassi demolisce gli artisti del “Love Mi”: scatta il paragone con Baglioni e Daniele

Ieri, martedì 28 giugno, milioni di spettatori sono accorsi in Piazza Duomo a Milano per presenziare al maxi-concerto organizzato dal rapper Fedez, ribattezzato “Love Mi“. L’evento aveva lo scopo di promuovere la raccolta fondi per la Onlus “Together to go“, associazione impegnata nella riabilitazione di bambini affetti da malattie neurologiche complesse.

Alla kermesse, inaugurata nell’incantevole cornice di una Milano piovosa ma incandescente, hanno partecipato molti artisti di prestigio nazionale, tra gli altri Myss Keta, Tananai, Ghali e Dargen D’Amico. L’esibizione ha visto ruotare ben 22 artisti sul placo dell’evento, che si è concluso intorno alle 23 con l’attesissimo intervento del rapper Fedez, della guest-star Orietta Berti e di Dj-Ax.

Guendalina Tavassi, incollata allo schermo della tv, ha colto la palla al balzo per commentare lo stile musicale e il look dei cantanti in scaletta, rilevando un impressionante gap culturale e temporale. “Posso dire una cosa?“, ha esordito. “Con tutto il rispetto per questi cantanti, trapper, come li volete chiamare non lo so… Questo mi pare che abbia fatto uno scippo a una signora…“. Ha poi rispolverato le memorie del passato, rievocando i bei tempi andati: “Cioè, io sono cresciuta con Baglioni, Venditti, Pino Daniele… Dov’è finito il Festivalbar con i cantanti… veri?“. Ha poi concluso, commentando il look dell’ennesimo trapper: “Questo col marsupio è il compare di quello che ha scippato la borsetta alla signora di prima… Quanto sono invecchiata, comunque… Bah!“.

Sembra che gli artisti sul palco del “Love Mi” non abbiano impressionato granché Guendalina Tavassi, legata a musica e consuetudini in pieno stile anni ’80-’90. Arriverà la replica sui social di Fedez, J-Ax e soci?

