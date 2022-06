Kate Middleton, ricordate lady Diana? La foto che sconvolge il Regno Unito | Guarda

Kate Middleton, la moglie del principe William, in elmetto e uniforme militare non l’avevamo mai vista. Sicuramente la sua foto ricorda molto Lady Diana, la principessa del popolo scomparsa il 31 agosto 1997 in un tragico incidente stradale a Parigi. La duchessa di Cambridge visita un’accademia di cadetti e le immagini, subito, fanno il giro della Rete. Tutto riporta alla mente l’amata Lady Diana.

Per Kate è un giorno indimenticabile perché incontra i cadetti dell’accademia, ragazzi che cambiano il destino del Paese. Tutti coraggiosi. Le prime foto sono in abbigliamento casual e scarponcini. Poi appare in uniforme militare: un’immagine da “guerriera”. Poi su Twitter omaggia tutti i membri delle forze armate nel Regno Unito con un ringraziamento senza precedenti.

Le foto di Kate ricordano quelle di Diana nel 1988 quando incontrò i soldati del Royal Hampshire Regiment di Tidworth. Poi William e Kate festeggiano i 40 anni (lui a luglio, esattamente il 21, lei a gennaio): un party congiunto. La duchessa pensa a una celebrazione unica, senza precedenti. Per loro sono momenti complicati, visto che la Corona inglese ha dovuto fare a meno di Harry (fratello di Wiliam) che ha mollato tutto per amore rifugiandosi in America. Una decisione che avrebbe fatto soffrire molto la Regina Elisabetta, fresca di Giubileo di Platino. Una mega festa che è durata diversi giorni e che l’ha vista unica protagonista. Elisabetta II è la sovrana più longeva al mondo. Una donna con grande tempra, grande coraggio, grande forza. Inimitabile. Oggi più che mai.