Isola dei Famosi | “Vorrei farlo con Estefania!”: confessione clamorosa, nuova coppia all’orizzonte

Rivelazione senza precedenti su Estefania Bernal dopo l’Isola dei Famosi: la vorrebbe con sé.

La modella argentina Estefania Bernal è stata sicuramente uno dei naufraghi dell’Isola che più ha fatto della strategia la sua bandiera. Dopo i rumors circa la sua storia con il brasiliano Roger Balduino, l’isolana ha guadagnato la semifinale del format, ed è stata eliminata ad un passo dalla puntata conclusiva del reality.

Ultimamente si è molto vociferato circa un presunto flirt con Edoardo Tavassi, pettegolezzo smentito da entrambi. La modella ha guadagnato il parterre del programma durante il prime time della finale e, dopo aver salutato calorosamente il verace romano, ha rivolto un tiepido saluto a Roger, presente in studio e visibilmente imbarazzato dalla sua presenza. Se la loro love-story non sembra aver granché margine di prosecuzione, un altro ex naufrago vorrebbe condividere con lei una nuova esperienza: vediamo di chi si tratta.

Estefania Bernal, scatta l’esplosiva proposta di Pamela Petrarolo

Estefania e Pamela hanno condiviso una breve parentesi su Playa Sgamatissima, prima di essere entrambe eliminate ad un passo dalla finale. Le due sembrano aver simpatizzato da subito, e condividono un temperamento frizzante, allegro e refrattario alla noia. La turbolenta Pamela durante il suo ingresso in studio ha coinvolto gli spettatori con un balletto in pieno stile “Non è la Rai“, trascinando nelle danze anche conduttrice e opinionisti.

La vulcanica showgirl ha rivelato a “Superguida TV” le sue remore prima della partecipazione al format, gettando anche uno sguardo al futuro. “Dopo aver partecipato alla Fattoria avevo giurato a me stessa che non avrei fatto più un reality.“, ha confessato. “Lasciare gli affetti è stato complicato anche perché il rischio del ripensamento è dietro l’angolo. In questi casi ti chiedi sempre se la decisione che hai preso sia stata opportuna. Dalla mia partecipazione alla Fattoria è passato tanto tempo. All’inizio ero titubante perché la mia figlia più piccola ha due anni. La famiglia mi ha rassicurato però garantendomi che ce l’avrebbero fatta senza di me…“.

Il “GF Vip 7” è alle porte: Pamela Petrarolo ha forse intenzione di candidarsi nel cast di Alfonso Signorini? La risposta non lascia margine a dubbi: “Ora mi vorrei riprendere. Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip prima che andassi all’Isola dei Famosi. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta.“. Piuttosto, Pamela contemplerebbe la possibilità di partecipare ad un’altra tipologia di format, una road-adventure targata Sky, e ha in mente anche una precisa compagna di viaggio: “Mi piacerebbe molto però partecipare a Pechino Express. Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Estefania. E poi il mio sogno rimane Tale e Quale Show. Ho fatto due e tre provini e sembrava ormai fatta. Ora vedremo se dopo questa esperienza all’Isola dei Famosi sarà più semplice…“.

Vedremo presto le due naufraghe intente a percorrere la rotta tracciata da Costantino Della Gherardesca? Oppure Pamela ha intenzione di corteggiare serratamente Carlo Conti?

