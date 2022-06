gb-russia,-insulti-londra-mosca:-“putin-e-zakharova-due-pazzi”

Milano, 29 giu. (Adnkronos/Dpa) – Insulti a distanza tra Gran Bretagna e Russia sull’asse istituzionale Londra-Mosca. Dopo che Boris Johnson ha detto che “se Vladimir Putin fosse stato una donna, non si sarebbe imbarcato in questa pazza e machista guerra di invasione e violenza”, il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha puntato il dito contro Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov, definendola in un’intervista a Lbc una “pazza, come lui (Putin, ndr)” e una “commediante, che “ogni settimana minaccia di bombardare tutti”.

Non si è fatta attendere la replica di Zakharova, che su Telegram ha esortato Wallace “se non vuoi essere conosciuto nel mondo come un completo bugiardo, a dare almeno un esempio di come io ‘settimanalmente ho minacciato di bombardare tutti con bombe nucleari'”. “Dato che non troverai una sola citazione, ti accuso immediatamente di diffamarmi e diffondere il falso”, ha aggiunto la portavoce di Lavrov.