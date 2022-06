Elisa Isoardi, tremendo ritorno | “Le ha messe contro”: la situazione è tesa

Il ritorno in Rai di Elisa Isoardi sembra accompagnato da una dura verità da accettare. Non sarà affatto facile: si prevedono scintille

La carriera di Elisa Isoardi nasce grazie alla fascia di Miss Cinema, che vince a Miss Italia nel 2000. Da quel momento inizia la sua carriera nel mondo della moda, che ben presto però lascia spazio alla televisione, la sua vera passione. Oggi, la conduttrice è pronta a ritornare sul piccolo schermo dopo diversi anni di pausa.

Nel 2008, infatti, la sua prima vera occasione arriva con la sostituzione di Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco” e dal quel momento non si ferma più. Tra alti e bassi, ancora oggi Elisa Isoardi è uno dei volti più amati e più richiesti e proprio con la prossima stagione televisiva tornerà su Rai2. Tutto è pronto, quindi, ma alcuni indizi lasciano pensare a un clima tutt’altro che sereno e disteso: la lotta sarà aperta e la tensione è già palpabile.

Elisa Isoardi, il ritorno e la rivalità

Dopo la chiusura definitiva de “La Prova del Cuoco” di due anni fa, Elisa Isoardi non ha più avuto opportunità televisive. La conduttrice, però, non si è mai tirata indietro e ha accettato ogni proposta che le permettesse di farsi conoscere e vedere. Per questo motivo, ha partecipato come concorrente a “Ballando con le Stelle” in coppia con Raimondo Todaro, per poi partire come naufraga a “L’Isola dei Famosi”.

Dopo due anni, però, finalmente è arrivata anche per lei una vera proposta. Si tratta di un format che sta a metà strada tra l’emotainment, l’intrattenimento basato sulle emozioni, e il factual. Il programma di Elisa Isoardi andrà in onda ogni domenica alle 15, su Rai2 e si intitolerà “Vorrei dirti che“. In ogni puntata, Elisa Isoardi si recherà nella città del protagonista di quella puntata. Si tratterà sempre di una persona comune con una storia toccante, che avrà contattato la redazione per ringraziare o chiedere scusa a un familiare.

Il progetto sembra allettante, ma un dettaglio fa temere i fan di Elisa Isoardi. Proprio in quella fascia oraria, infatti, ci sono altri due programmi fortissimi. Su Rai1 c’è l’intramontabile Domenica In di Mara Venier. Su Canale5, invece, la fortissima Maria de Filippi con il pomeridiano di Amici:

Diaco scatenerà la rivoluzione!Isoardi contro Venier&De Filippi?Ferrari con 1programma di calcio quando c’era Quelli che? @peregopaola e @Simo_Ventura 1h e 30 domenica mattina! Ossini a 1Mattina quando hai Capua e @stefyorlando! @StefanoColetta2 @AntDiBella — gabe (@gabedisperso) June 29, 2022

Non sarà affatto facile, per Elisa Isoardi, riuscire ad emergere con degli avversari così forti. Si prevedono scintille e guerre all’ultimo auditel.

