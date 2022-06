Dalla bellezza ai libri al food e la beneficenza: tutta questione di Stile per Marianna Bonavolontà 

È stata a Milano come referente per l’associazione Curvy Pride e prima ancora per la presentazione del libro dell’amico modello Riccardo Stellini. Poi ha fatto tappa a Roma per un evento esclusivo. Subito dopo, il 27 giugno si è fermata a Caserta per l’evento di beneficenza “Cenando sotto un cielo diverso”, in compagnia di numerosi personaggi dello spettacolo. Moltissimi sono gli appuntamenti estivi per Marianna Bonavolontà e noi non vediamo l’ora di conoscerli tutti quanti.

Marianna, ci racconti i due appuntamenti principali per i quali ti sei trovata recentemente a Milano?

Sono stata a Milano per la presentazione del nuovo libro “Pensieri” del mio amico, e qualche volta partner in crime durante gli eventi, Riccardo Stellini, libro di poesie che tra l’altro raccomando vivamente. Poi ospite ad un compleanno speciale, una cena con la famosa violinista Elsa Martignoni e infine ho partecipato in qualità di referente Curvy Pride per lo shooting “tutte le forme della bellezza”. Shooting inclusivo a tema anni ‘50 organizzato dai fotografi di Milano Photolab, volto a valorizzare le donne e la bellezza in tutte le sue forme; un’esperienza stupenda che rifarei volentieri.

Da quanto ti interessi e ti occupi di moda “curvy”? Hai in precedenza partecipato ad eventi come quello dello scorso 18 giugno?

In qualità di consulente d’immagine e Style coach, sono sempre stata una grande appassionata di moda, a prescindere dalle taglie e già precedentemente avevo sfilato per manifestare contro la lotta al bodyshaming, ma un evento così non mi era ancora capitato. Il Curvy è un termine che non ho mai amato particolarmente perché trovo che identifichi una categoria, mentre ciò che cerco di trasmettere è proprio quello di uscire da schemi ed etichette e puntare sull’unicità. Conoscendo l’associazione Curvy Pride e una delle sue fondatrici, Marianna Lo Preiato, ho capito poi che era importante il concetto Curvy, ma non inteso come nicchia, piuttosto come inclusività. Io stessa mi definisco Curvy.

Come si è svolto l’evento di lunedì scorso?

Una cena di beneficenza, e definirla cena è veramente riduttivo. “Cenando sotto un Cielo diverso” è un evento oramai noto, giunto alla alla sua quattordicesima edizione in cui 150 tra chef e produttori, hanno allestito altrettante postazioni per show cooking nella bellissima Villa Alma Plena, nel casertano. Oltre a degustare prelibatezze dal sapore mediterraneo e passeggiare per i giardini, in compagnia di personaggi famosi e non solo, ho anche presentato sul palco il mio nuovo libro La Ragazza col Genio in Valigia. È stata ufficialmente la prima presentazione del libro e sono veramente felice di averla fatta in un contesto simile, in cui la finalità non è quella di apparire ma dare un aiuto concreto ai bisognosi.

Tre le mission specifiche di questa edizione dell’evento infatti, raccogliere denaro per organizzare lezioni di cucina per diversamente abili, una cena di Natale presso il centro Don Orione di Ercolano, raccolta fondi per la costituzione di un laboratorio ludico didattico per persone affette da sindromi schizofreniche, e l’acquisto di giocattoli per i bambini ricoverati nel reparto di nefrologia dell’ospedale Santobono Pausilipon.