Anna Pettinelli, fallimento totale | “Non ha ricevuto proposte”: solo un ripiego avvilente

Problemi in vista per Anna Pettinelli. Non è arrivata alcuna proposta, la situazione sembra drastica: come farà?

La radiofonica occupa da diversi anni il ruolo di coach di Amici21. A fianco di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, nell’anno appena concluso ha accompagnato i suoi cantanti lungo il percorso verso il serale, prima, e la finale, poi. Mai risparmiandosi discussioni e litigate con i colleghi, Anna Pettinelli ha sempre difeso con le unghie e con i denti le proprie idee.

Nelle ultime ore, però, una pesantissima indiscrezione sta facendo tremare ogni certezza per lei. Sembra che non sia arrivata nessuna richiesta e che, data la situazione emergenziale, abbia accettato un ruolo del tutto inedito: ecco cosa sta succedendo, sarà difficile riprendersi.

Anna Pettinelli sconsolata, il suo Albe è in difficoltà

Uno dei cantanti della squadra di Anna Pettinelli, nella ventunesima edizione di Amici, è stato Albe. Il cantante bresciano è entrato sin dal primo giorno nella scuola di Maria de Filippi e, tra alti e bassi, è riuscito a raggiungere la finale. Sicuramente non è stato un percorso lineare, tant’è che a un certo punto ha addirittura rischiato di uscire proprio per volontà di Anna Pettinelli. Albe, però, è riuscito a rispondere alle sue esigenze e a continuare il suo percorso.

All’interno di Amici21, Albe ha anche incontrato l’amore in Serena. La ballerina di Raimondo Todaro ha conosciuto il cantante e, nel giro di pochi giorni, i due han dato vita a una storia d’amore che dura ancora oggi. Il momento, però, non è dei più facili: Serena, infatti, a settembre volerà a New York poiché ha vinto una borsa di studio presso una prestigiosa scuola di danza della città. Per Albe e lei, quindi, la distanza si amplia: i due sembrano però pronti a superare anche questo ostacolo.

Albe, invece, non sta vivendo un periodo facile proprio a causa del lavoro. Secondo quanto emerso da alcuni spoiler, il cantante di Anna Pettinelli non avrebbe ricevuto alcuna richiesta interessante da parte delle case discografiche. Per questo motivo, sembra che Maria de Filippi e la squadra di lavoro stia pensando di inserirlo nel team di “Tu sì que Vales“, così com’è successo per Giulia Stabile. Il programma sarebbe per lui una grande rampa di lancio, soprattutto data la sua simpatia e spontaneità. Chissà se Albe riuscirà a sfruttarla, per provare a sfondare nel suo sogno: la musica.

The post Anna Pettinelli, fallimento totale | “Non ha ricevuto proposte”: solo un ripiego avvilente appeared first on Ck12 Giornale.