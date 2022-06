Tomaso Trussardi | Frecciata infuocata all’ex moglie: reazione incontrollata

Dopo un evento scatenante, Tomaso Trussardi non è riuscito a trattenere il nervosismo e ha lanciato una frecciatina pesantissima alla Hunziker

Dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ha voluto mantenere la propria sfera privata per sé. Uomo e imprenditore piuttosto silenzioso e poco avvezzo al gossip, si è concesso un’intervista a Verissimo solo per spiegare il proprio punto di vista e per riconfermare le parole dell’ex moglie in merito al buon rapporto rimasto tra di loro.

Nonostante gli siano state associate già diverse storie, come vicende di tradimento o relazioni appena iniziate, Trussardi è stato sempre impeccabile nel mantenere il silenzio e il proprio stile. Nelle ultime ore, però, l’imprenditore bergamasco non è riuscito a trattenersi: la frecciata è infuocata e arriva direttamente da Instagram.

Tomaso Trussardi non si trattiene

Non appena Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato il divorzio, han voluto sottolineare come restino una famiglia che si vuol bene. Questo è in onore sia dell’amore che c’è stato, sia delle due bambine nate proprio dalle loro unione: Sole e Celeste. Nonostante il loro amore sia finito, quindi, la loro resta una relazione di cui non si pentono e che, anzi, onorano ancora.

Nelle ultime ore, Michelle Hunziker ha vissuto un riavvicinamento all’ex, Eros Ramazzotti. Questo è avvenuto grazie alla sua partecipazione, con Aurora Ramazzotti, al videoclip del suo ultimo inedito. “Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros, che scriveva: Ti va di partecipare al mio video? E io gli ho detto: certo, ti dico già di sì a scatola chiusa“. Secondo lei, infatti, le persone che nella vita han donato qualcosa di importante vanno mantenute care: “Non è più periodo di dannarsi dietro pensieri, brutti, di farsi la guerra” ha raccontato, riferendosi proprio al rapporto con il padre di Aurora.

Poche ore dopo, però, Tomaso Trussardi ha pubblicato su Instagram una storia molto eloquente, che apre immensi scenari. Si tratta di una semplice frase: “A volte la migliore musica è il silenzio, diciamo“. L’imprenditore non è di certo uno che fa spesso queste uscite, per cui è difficile pensare che questa frase sia totalmente casuale. I più maliziosi, infatti, leggono in queste parole una reazione alle parole di Michelle Hunziker e, forse, alla scelta di Eros Ramazzotti di includerla nel video. Che il buon rapporto tra i due ex, nonché genitori di Sole e Celeste, sia già finito?

