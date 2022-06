Sonia Bruganelli, per lei un retroscena imbarazzante: la verità è completamente diversa

Momenti di vera tensione quelli che sta vivendo Sonia Bruganelli. Il retroscena rivela una verità inedita e che stupisce tutti

La ormai nota showgirl, opinionista della sesta edizione del GF VIP, si è fatta finalmente conoscere di persona. Sonia Bruganelli, infatti, nel corso degli anni ha svolto un lavoro sempre dietro le quinte: è da diciassette anni autrice di diversi programmi televisivi di Canale5.

Grazie ad Alfonso Signorini, però, Sonia Bruganelli ha avuto l’occasione di metterci la faccia e di farsi conoscere in tutto e per tutto, con i propri difetti e i propri pregi. Nelle ultime ore, però, sta emergendo un retroscena inedito e del tutto imbarazzante per lei. Questo rivela una verità che sicuramente lei avrebbe preferito che rimanesse taciuta.

Sonia Bruganelli, ormai è confermato: l’ha voluto lei

La sua partecipazione al GF VIP l’ha messa al centro delle discussioni per diverso tempo. Affiancata da Adriana Volpe, Sonia Bruganelli si è subito contraddistinta per il suo modo di esprimere le proprie posizioni. Soprattutto, ciò che l’ha messa molte volte al centro delle critiche è stato il tono e la durezza con cui le ha sempre difese: secondo molti, Sonia Bruganelli era eccessivamente di parte nei confronti di Soleil.

Una volta terminato il GF VIP, sono state molte le occasioni in cui diversi giornalisti hanno chiesto alla moglie di Paolo Bonolis che cosa sarebbe stato del suo futuro. Fin da subito, Sonia Bruganelli ha specificato che quella del reality show di Alfonso Signorini è stata una bella parentesi della propria vita lavorativa, che però avrebbe immediatamente chiuso. L’opinionista, infatti, ha sottolineato come il proprio ambiente sia dietro le quinte e che lì avrebbe voluto ritornare nel giro di pochissimi giorni: la sua sedia, quindi, sarebbe rimasta vuota.

Poche ore fa, però, è arrivata l’inaspettata notizia. Se Adriana Volpe non è stata riconfermata, Sonia Bruganelli sarà di nuovo opinionista del GF VIP, nella prossima edizione. I fan sono rimasti letteralmente sconvolti da questa news, poiché in ogni sua intervista la moglie di Bonolis aveva sottolineato la volontà di interrompere la partecipazione. A metterla in una posizione ancora più scomoda, poi, l’indiscrezione secondo cui sarebbe stata proprio lei a chiamare Alfonso Signorini:

Voci da Cologno Monzese. Sceneggiate di rito a parte, sarebbe stata proprio la Bruganelli (pentita dei tanti annunci fatti?) a chiedere chiedere tornare al #GfVip. Non un figurone. 😂 https://t.co/e8w1950sMo — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 27, 2022

Insomma, se queste parole venissero confermate, Sonia Bruganelli si rivelerebbe una professionista che sa sicuramente ripensare alle proprie decisioni. Non sempre, però, questo è vantaggioso: da un lato aiuta a far scelte corrette; dall’altro rischia di far passare per incoerenti.

