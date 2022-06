rompicapo-dei-bersagli:-non-ti-intrecciare-coi-colori,-risolvi-in-5-secondi

Se sei un ottimo osservatore, questo rompicapo dei bersagli per te sarà facilissimo. Vediamo se sarai in grado di risolvere in 5 secondi.

Sei un appassionato di rompicapo? Allora sei nel posto giusto! Vediamo se sarai in grado di risolvere questo rompicapo dei bersagli

C’è chi si cimenta a risolvere i quiz e gli indovinelli per puro svago e chi invece vuole proprio mettere alla prova il proprio quoziente intellettivo. Da bambini a scuola ci insegnano molte nozioni ma alcune doti possono essere innate e vanno solo allenate e sviluppate.

C’è sempre tempo per migliorare infatti le nostre capacità intellettive e sviluppare memoria e ragionamenti logici. Non per tutti é semplice, così esistono rompicapo divertenti e stravaganti che vi metteranno alla prova senza stressarvi.

Sei pronto per cominciare? Bene, iniziamo! Dovrai solo concentrarti un po’ e osservare attentamente la figura in alto. Non hai un cronometro a disposizione? Puoi usare l’app del tuo cellulare vicino all’orologio e alle sveglie. Prepara intanto dal tuo cellulare un timer di 5 secondi. Questo sarà il tempo a tua disposizione per trovare la soluzione. Sei pronto? Guarda bene la figura in alto: sei in grado di dirmi quale bersaglio corrisponde alla corretta sequenza di colori? Provaci subito!

La soluzione del rompicapo

La soluzione non era così semplice in 5 secondi, vediamo insieme se hai dato la risposta corretta. La scala di colori in sequenza dall’alto verso il basso è viola, azzurro, verde, giallo e rosso. In soli 5 secondi avresti dovuto individuare il bersaglio che riproduce questa sequenza cromatica ed é il bersaglio numero 4.

Questo rompicapo era un po’ complesso perché nel poco tempo a disposizione avresti dovuto valutare attentamente tutte le scale di colori dei bersagli. Sei riuscito ad indovinare subito? Complimenti sei un ottimo osservatore e in poco tempo il tuo cervello ha individuato correttamente la soluzione! Se invece non ci sei riuscito, probabilmente avresti avuto solo bisogno di più tempo. Non preoccuparti, potrai continuare ad allenarti con altri nostri rompicapo e quiz.

The post Rompicapo dei bersagli: non ti intrecciare coi colori, risolvi in 5 secondi appeared first on Ck12 Giornale.