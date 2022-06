Oroscopo Paolo Fox di luglio 2022: un mese pieno d’amore e lavoro.

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La dissonanza del Sole fino al 22 e l’ottimo supporto di Marte per tutto il mese continua a creare momenti alternati di vigore e di stanchezza: in questi casi è necessario gestire gli impegni senza abbandonarvi agli eccessi dell’entusiasmo. I primi giorni del mese sono proficui per sostenere esami, colloqui e impegni di studio e professionali; dall’11 fino al 28 Mercurio dissonante può farvi accusare molta stanchezza mentale e scarsa concentrazione. Dopo giugno sottotono, questo mese si rivela molto interessante per l’amore sia per i single che per le coppie, grazie a Venere e Marte molto favorevoli, ai quali dal 22 si aggiunge il Sole.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Dopo mesi di situazione in miglioramento luglio sembra segnare una battuta d’arresto a causa del transito di Venere, Marte e, a partire dal 22, del Sole. Avvertite un certo nervosismo e agitazione. Nonostante sappiate cosa fare e dire e come muovervi in ambito professionale, siete sempre insoddisfatti. Con Marte dissonante è necessario mantenere la calma e fare buon viso e cattivo gioco, per non rischiare di aggravare la situazione. In questi giorni vi possono essere discussioni a causa dell’economia della casa, dei figli e dei soldi. Venere e Marte dissonante possono creare momenti difficili e tensione anche in amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il Cielo di luglio è molto favorevole per i contatti, la comunicazione con Marte e Venere favorevoli. Per quanto riguarda la professione, riuscite a raggiungere una certa stabilità lavorativa, mentre quelli in cerca di primo impiego, devono accettare quanto offerto. Questo mese è anche molto interessante per vivere i sentimenti. Venere favorevole fino al 22 e Marte fino al 29 permettono di vivere giorni di sentimenti, dimostrazioni, conferme e riconferme, pieni di emozioni e intese. A fine mese Venere e Marte dissonanti possono creare nelle coppie stabili discussioni anche accese, a causa di figli o della gestione della casa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il mese inizia con una grande carica di energia e vitalità grazie al Sole nel segno fino al 22. Inoltre, dall’11 al 28, Mercurio nel segno indica un momento positivo per la comunicazione, la concentrazione, per lo studio, per sostenere esami e concorsi. Piano piano la situazione, anche economica, delle vostre attività si risolleverà fino ad arrivare a buone prospettive di guadagno il prossimo anno. L’ultima parte del mese si presenta positiva per la sfera sentimentale, grazie ai buoni aspetti di Venere e Giove: vi sentite coccolati e protetti fra le braccia della persona amata. Possibilità di iniziare una convivenza o un matrimonio.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Nonostante la persistente opposizione di Saturno, Venere, Marte e dal 22 il Sole nel segno vi assicurano una certa forza ed energia utile per concretizzare ogni idea per far incrementare le vostre entrate economiche. Sebbene il Cielo sia favorevole cercate di gestire bene le sensazioni negative o di agitazione, scaricando lo stress e la stanchezza. Per quanto riguarda la sfera affettiva, Venere e Marte nel segno finalmente vi rendono giustizia favorendo le nuove conoscenze e le convivenze. I single sono pieni di fascino e il periodo può regalare tante emozioni intriganti e passionali: aprite i cuori e al bello della vita.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Continua il periodo favorevole nonostante l’opposizione di Giove. In questo periodo è opportuno mettere in campo idee, risorse e collaborazioni. Sotto il profilo sentimentale, Venere nel segno dal 22 aiuta i single a fare incontri stimolanti e le coppie stabili a ritrovare un’intesa. Se nel passato vi è stato qualche contrasto e il rapporto merita di ripartire, questo è il momento opportuno per riappacificarvi col partner non irrigidendovi sulle vostre posizioni, ma cercando di trovare una mediazione, considerando anche le ragioni e le esigenze dell’altro. Gli ultimi dieci giorni del mese sono importanti anche per la forma fisica.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dopo giugno caratterizzato da una certa pesantezza, soprattutto a causa della dissonanza di Venere, finalmente luglio vi premia. Il Cielo torna nuovamente a sorridervi. Con Saturno molto favorevole riuscite a dare un taglio deciso a situazioni ormai non più appaganti, soprattutto in amore. Venere è decisamente schierata dalla vostra parte permettendovi di fare nuove conoscenze, se siete single oppure se avete da poco chiuso una storia che non merita più di essere vissuta. Le coppie legate da sentimenti forti e veri possono recuperare l’intesa. Dall’11 al 28 stanchezza mentale con Mercurio dissonante.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questo mese non vi avvantaggia come pensate o effettivamente meritate. Nella professione avete difficoltà ad entrare in sintonia con capi e colleghi, a causa di Marte dissonante. Mal sopportate tutto quello che non vi piace o che secondo voi non ha ragion d’essere. Vi sentite insoddisfatti e cercate di allontanarvi da tutto ciò che vi crea agitazione. Cercate di mantenere sotto controllo il nervosismo e la rabbia. Anche sotto il profilo sentimentale Venere dissonante fino al 22 vi fa provare un disagio interiore per assenza di complicità col partner. Problemi di casa e professionali possono assorbire i vostri pensieri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il mese si prospetta favorevole perché Venere fino al 22, Marte fino al 29 e il Sole dal 22 sono schierati dalla vostra parte. Adesso, messa da parte l’ansia che ha caratterizzato gli scorsi mesi, avete voglia di fare e di mettervi in gioco. In questo periodo potete riuscire a recuperare energie e forze fisiche, facendo lunghe passeggiate all’aria aperta a contatto con la natura. Sotto il profilo sentimentale, da inizio mese sono favoriti i rapporti personali, i contatti, gli scambi emotivi. I single devono imparare a controllare le emozioni all’inizio di una storia, tenendo in considerazione le sensazioni del partner e il tipo di legame.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La prima parte del mese si presenta ancora spossante nei vostri confronti, a causa del transito di opposizione del Sole fino al 22. Sotto il profilo professionale dal 22 il periodo è molto positivo per mettere in cantiere o realizzare nuovi progetti. Dall’11 al 28 è necessario non sforzarsi troppo sul piano intellettivo per non cedere al nervosismo. Sotto il profilo sentimentale, è necessario concentrarsi sui sentimenti e vivere l’amore con molta serenità. In questi giorni i legami si possono fortificare con un grande recupero dell’intesa e della complicità. Situazione in netto miglioramento negli ultimi giorni del mese.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questo mese si presenta abbastanza stancante e impegnativo a causa della dissonanza di Venere fino al 22, di Marte fino al 29 e del Sole dal 22. In ambito professionale, nonostante l’impegno profuso, le risposte attese sono ancora deludenti. Se siete dipendenti dovete appianare qualche vecchia divergenza con capi o colleghi. In questo caso si consiglia di mettere da parte l’orgoglio e di valutare ogni evento e circostanza con calma. La vita sentimentale può apparire complicata da gestire, a causa dell’opposizione di Venere e Marte. I single possono incontrare difficoltà negli approcci: lasciatevi andare senza crearvi aspettative!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Anche in questo mese prosegue l’onda favorevole che vi accompagna da alcune settimane. Questi giorni d’estate sono ideali per fare progetti innovativi e il grande salto di qualità in cui tanto sperate, approfittando della presenza di Giove fino a fine mese. Molto interessante è il transito favorevole di Mercurio dall’11 al 28, che vi aiuta nella comunicazione e vi supporta nell’impegno mentale. Il periodo è anche positivo per vivere i sentimenti con forti e stimolanti emozioni. Nell’ultima parte del mese Venere opposta può creare qualche problema di fiducia nei confronti del partner: non cedete al nervosismo!

