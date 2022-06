Oroscopo Branko del mese di luglio 2022: le stelle segno per segno.

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Luglio sarà un mese all’insegna della riuscita sentimentale e della conquista amorosa. Sono settimane utili per cambiare lavoro o casa, per viaggiare di più, cambiare visione della vita. Gli stimoli non mancano, tantomeno la sicurezza in voi stessi. Giove vi dona la possibilità di recuperare il tempo perso, incrementare la vostra economia e toccare il cielo con un dito. Denaro in arrivo da una compravendita, oppure da un prepensionamento.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La movida estiva accende la voglia di vivere appieno la vita: sono settimane molto favorevoli per vivere nuove amicizie, trascorrere serate conviviali, viaggiare alla scoperta di nuovi luoghi. Prestate attenzione all’alimentazione; l’eccesso di cibo e alcool potrebbe farvi prendere qualche chilo di troppo. In amore siate più pazienti e più attenti alle necessità del partner. Giorno fortunato: 17 luglio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarà un’estate davvero speciale: la presenza di Venere e Mercurio nel segno si caratterizza per l’arrivo di alcune novità in amore e nel lavoro. Incontri occasionali per chi cerca nuove emozioni, convivenza e matrimonio per chi decide di vivere appieno sentimenti e affetti. Un mix di emozioni che vi rende felice. Nell’economia troviamo una maggiore fortuna dettata soprattutto dalla vostra grande professionalità. È giunto il momento di raccogliere i frutti. 18-19 luglio viaggio in vista.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È il momento giusto per cambiare la vostra vita. Nelle prossime settimane agite con maggiore attenzione nelle situazioni che vi stanno a cuore, non lasciate che la persona amata resti delusa dai vostri repentini cambiamenti. Siate più presenti con il partner, organizzate un viaggio fuori porta: una sorpresa potrebbe essere la scelta giusta per risolvere alcune incomprensioni. Nel lavoro le opportunità non mancano, anche l’economia gode di ottima salute. 2 e 20 luglio: firma da un notaio.

Leone (23 luglio-22 agosto) – La movida estiva vi rende frizzanti e intraprendenti. Nelle prossime settimane potreste raggiungere gli obiettivi desiderati, non si escludono impegni importanti che possono spingervi oltre le vostre aspettative. Saturno insieme a Giove e Marte indica la strada giusta da percorrere. In amore novità assolute, incontri occasionali e relazioni nuove. Prestate attenzione alla salute e soprattutto a cibo e alcool. Giorni positivi per viaggiare: 23 e 24 luglio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Mettete in pista le vostre doti seduttorie, in amore vince chi osa e sa cogliere l’attimo fuggente. Nelle prossime settimane non si esclude un nuovo amore oppure una nuova passione. Momento magico per vivere appieno il vostro partner, agite con maggiore impegno per raggiungere gli obiettivi desiderati. Nella professione potreste ritrovarvi caricati di responsabilità: meglio dosare gli impegni per non perdere di vista i risultati. Periodo ideale per cambiare look e dare un colore diverso alla vostra vita.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Venere vi posiziona sul podio, finalmente una netta ripresa in tutti i settori della vita. Nelle prossime settimane potreste rinnovare il look e rifare il vostro guardaroba. Venere evidenzia il vostro lato narciso: il gusto del bello vi appartiene da sempre. L’influenza di Mercurio positivo richiama denaro e protegge le collaborazioni professionali. Amicizie nuove e viaggio di piacere con il partner. 11 e 12 luglio giorni ideali per la stipula di un contratto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Grazie a Mercurio in arrivo, la sfera economica prende forma positiva tanto da indurvi a pensare a un investimento a lungo termine. La sola nota negativa è Saturno che dal segno dell’Acquario tende a creare qualche perplessità su dove canalizzare i vostri impegni futuri. Niente paura, il Sole continua a sostenere la vostra vita portando a termine la vostra progettualità. L’amore e la passione si faranno sentire con i più giovani del segno, dove la movida estiva avrà la meglio su tutto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore il rischio è di compromettere l’equilibrio affettivo: la dissonanza di Venere dal segno opposto dei Gemelli rende questo periodo difficile e instabile, meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. Anche le amicizie rischiano di essere vissute con tensione e instabilità. La scelta giusta per vivere bene è non farsi carico delle problematiche degli altri: sappiate cogliere l’attimo fuggente, imparate a vivere appieno l’amore e la passione, date maggiore valore alla persona amata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ottima intesa nel lavoro, la professione sta vivendo un periodo estremamente favorevole, l’ambizione e il successo sono al vostro fianco. Luglio si presenta ricco di novità in amore: per alcuni nati ci sarà il matrimonio, per altri invece l’arrivo di un figlio. Ottime possibilità professionali ed economiche; investimenti importanti legati a un immobile, una macchina, un viaggio. Giorni fortunati: 18 e 19 luglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Successo in amore e aumento della passione per le coppie di vecchia data. Inoltre, sono in arrivo alcune novità legate alla famiglia. Molti nati sono alle prese con il lavoro, altri, invece, dovranno fare i conti con una nuova progettualità che porta con sé delle novità assolute. Una residenza nuova, un cambio di mansione, un’attività in proprio, tutte situazioni che possono riguardarvi. I giorni più importanti per prendere decisioni a lungo termine sono 10-11-22 luglio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La presenza del Sole nel segno del Cancro rende questo periodo estremamente positivo. La movida estiva vi accompagna attraverso nuove opportunità amorose, anche le amicizie sono in rilievo, non mancano viaggi di piacere e serate indimenticabili con tanta musica e allegria. Prestate attenzione a non esagerare con il cibo, meglio correre ai ripari attraverso una sana dieta alimentare. Non abusate di alcool e fumo. Novità in famiglia per una casa. Colore portafortuna: azzurro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Branko del mese di luglio 2022: le stelle segno per segno proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.