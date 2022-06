Isola dei Famosi | Gesto folle durante la finale: non è riuscita a trattenersi [VIDEO]

Succede l’impensabile durante l’annuncio del vincitore a l’Isola dei Famosi: l’ex concorrente compie un gesto assolutamente folle.

Lunedì 27 giugno ha segnato una data storica per i fan de “L’Isola dei Famosi”: Ilary Blasi ha infatti inaugurato la messa in onda della finale dell’edizione più longeva nella storia del format. I 6 sparuti e stremati finalisti hanno combattuto fino all’ultimo per contendersi la vittoria e, come preannunciato, è stato l’attore Nicolas Vaporidis a trionfare.

La puntata si è rivelata ricca di colpi di scena e sorprese sia per il pubblico che per i naufraghi: in un turbinio di emozioni i concorrenti superstiti hanno rivissuto i loro momenti migliori in Honduras, grazie a clip dedicate e sorprese dai familiari. Il clima festoso della finale, però, è stato guastato da un piccolo incidente diplomatico proprio durante le battute finali: vediamo di che si tratta.

Floriana Secondi boicotta la finale de l’Isola dei Famosi

Molti spettatori, e gli stessi opinionisti del format caldeggiavano per una finale a tre, in cui avrebbero dovuto comparire il vincitore Nicolas Vaporidis accanto all’inossidabile Carmen Di Pietro e all’indimenticato Edoardo Tavassi.

Il verace romano, però, si è ritirato a causa di un infortunio al ginocchio, e la soubrette dalle mille risorse è stata sconfitta al televoto, arrivando sul terzo posto del podio dietro a Luca Daffrè. Sebbene il trionfo di Nicolas fosse una vittoria annunciata da mesi, qualcuno tra gli ex naufraghi non ha gradito l’esito della finale.

I concorrenti eliminati dal reality hanno presenziato all’evento TV vestiti di tutto punto, magnificamente abbigliati e acconciati. Non faceva eccezione nemmeno Floriana Secondi, ritiratasi dal gioco prematuramente dopo accesi scontri con alcuni compagni di avventura. L’ex vincitrice del “GF Vip” è comparsa in studio fasciata da un abito bianco, abbronzata e stranamente poco loquace. Alle domande di Ilary Blasi circa la sua visione della finale, Floriana ha dichiarato lapidariamente: “Posso non commentare?“.

Floriana Secondi e la sua reazione all’annuncio finale

Noi tutti ricordiamo i suoi accesi scontri con Nicolas Vaporidis: secondo l’ex gieffina l’attore godeva di privilegi da parte della produzione, e i loro scontri epici in prima serata rimangono tutt’ora scolpiti nell’immaginario collettivo. Dopo l’annuncio del vincitore da parte della conduttrice, una pioggia di lustrini argentati ha fluttuato nello studio di Cologno Monzese, mentre in Honduras si scatenava la festa in spiaggia. Gli spettatori più attenti, però, hanno notato un controverso particolare: nonostante il clima di gioioso, Floriana è corsa in direzione delle quinte, mimando poi conati di vomito dietro alle spalle di Vladimir Luxuria. Ecco la clip:

Sembra che i dissapori tra i due protagonisti del reality non siano ancora appianati, almeno da parte di Floriana. Che ne pensate della sua iniziativa in diretta?

The post Isola dei Famosi | Gesto folle durante la finale: non è riuscita a trattenersi [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.