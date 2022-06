ingiustizia-contro-mercedesz-henger,-dilagano-i-sospetti:-“lo-vedrebbe-anche-un-cieco!”-[video]

La naufraga Mercedesz Henger è stata eliminata a un passo dalla finale: scattano i sospetti verso la produzione dell’Isola.

La scorsa sera si è disputata la finale de “L’Isola dei Famosi”, e il pubblico trepidante ha assistito al trionfo dell’attore Nicolas Vaporidis. Vittoria annunciata da mesi, e accolta da spettatori e opinionisti senza particolare sorpresa.

Sebbene l’esito della finale apparisse piuttosto scontato al televoto, i naufraghi superstiti hanno dovuto affrontare diverse prove fisiche piuttosto impegnative. A turno, l’ultimo qualificato si configurava come il primo concorrente nel ballottaggio a eliminazione progressiva.

Nelle ultime ore una controversa polemica si è fatta strada nel web: molti fan del programma hanno ravvisato una presunta irregolarità durante lo svolgimento di una prova, e tale evento avrebbe penalizzato fortemente l’influencer Mercedesz Henger.

Mercedesz Henger: la prova della finale è stata taroccata?

Durante una prova di equilibrio in sospensione sopra all’acqua, ai concorrenti è stato richiesto di rimanere in punta di piedi su una sottile asse di legno. Mentre Mercedesz Henger ha sfoggiato una postura da ballerina, ergendosi sulle punte senza fatica, le prestazioni di Carmen, Nicolas e Luca non sono state altrettanto virtuose.

I compagni hanno infatti goduto di maggiore appoggio sul sostegno, senza sollevarsi completamente nonostante i ripetuti inviti dell’inviato Alvin. Qui sotto trovate il video della prova in questione:

Il risultato è presto detto: una volta tolte le mani, Mercedesz ha smarrito l’equilibrio, cadendo inevitabilmente in acqua. L’evento ha portato al televoto che vedeva contrapposti l’influencer e Luca Daffrè: Mercedesz Henger è uscita sconfitta dal confronto.

Occorre porsi un’inevitabile considerazione: se tutti i concorrenti si fossero mantenuti in punta di piedi, l’esito della prova sarebbe stato il medesimo? Un’altra domanda è: perché Alvin non ha imposto agli altri concorrenti di imitare la postura mantenuta da Mercedesz? Difficilmente l’influencer avrebbe conquistato la vittoria del format, tuttavia la prova avrebbe potuto fruttarle un ulteriore avanzamento verso il podio, a fianco di Carmen o Nicolas. Gli spettatori recriminano l’ingiustizia in rete:

Questa prova studiata in modo da evitare un televoto Carmen vs Nicolas. Mercedesz era l’unica che doveva mettersi più in punta di piedi per tenere bene il totem. #isola — Viperissima Trash (@Viperissima_) June 27, 2022

Si noti la punta dei piedi di #mercedeszhenger e degli altri. Non siete credibili — Mirco Marchi (@mircomrch) June 27, 2022

E voi che ne pensate? Mercedesz avrebbe potuto qualificarsi terza, anziché quarta?

The post Ingiustizia contro Mercedesz Henger, dilagano i sospetti: “Lo vedrebbe anche un cieco!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.