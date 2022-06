forbes.it incorona uno dei massimi esperti della musica pop italiana Angelo Calculli

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Facendo un bilancio della mia vita, non né verrebbe fuori nulla, perché non sono ancora dove sono, non sono arrivata dove vorrei arrivare.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Artisticamente L’amore per me è vita, è un qualcosa che si cerca sempre nella vita,ma che arriva quando vuole lui. L’amore non si spiega, se si ha fortuna lo si vive e basta.

qual è la modella a cui vorresti somigliare?

La modella a cui vorrei assomigliare ti direi Naomi ma solo per la bellezza, per il carattere va bene il mio!

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Adesso sto lavorando a vari progetti, che se vanno in porto ve ne parlo più avanti.

COME sei nella vita privata?

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Nella vita privata sono una persona allegra, sempre sorridente e pronta alle nuove sfide. Non si può capire una persona se non la si conosce, vorrei che imparaste a conoscermi.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Non ho bellissimo ricordi d’infanzia.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Amo la chirurgia estetica dovrebbe essere accessibile a tutti.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Si la famiglia e gli amici che sono importanti per me!

Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è avere una mia linea di lingerie un giorno.